Wegen Bauarbeiten: Züge fallen aus

Die DB InfraGO AG führt Bauarbeiten durch, die am Montag, 25., und Mittwoch, 27. August 2025, Auswirkungen auf die Zugverbindungen der Bayerischen Regiobahn (BRB) im Netz Ostallgäu-Lechfeld haben. Auf der Strecke München-Buchloe-Füssen kommt es abends und nachts bei einzelnen Zugverbindungen in beiden Richtungen zu Fahrplanabweichungen zwischen München und Buchloe sowie dem Ausfall einzelner Verbindungen. Das teilt die BRB mit. Auf dieser Strecke liegen etwa die Bahnhöfe in Bobingen und Schwabmünchen. Laut BRB kann auf Züge der DB Regio oder Arverio ausgewichen werden. Die Tickets werden dort anerkannt. Sonderfahrpläne gibt es im Internet auf brb.de. Im Sonderfahrplan nicht aufgeführte Zugverbindungen fahren an allen Tagen ohne Abweichung nach dem Regelfahrplan. (mjk)

