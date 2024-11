Alkohol am Lenker: Fahrradfahrer mit 2,4 Promille gestoppt

Ein 43-jähriger Fahrradfahrer ist mit einem Alkoholwert von 2,38 Promille am Dienstagabend in Untermeitingen von einer Polizeistreife angehalten worden. Zuvor ist der Mann, laut Polizeimeldung, durch unsichere Fahrweise in Form von Schlangenlinien und plötzlichen Schlenkern aufgefallen, was zu einer Verkehrskontrolle führte. Der Mann durfte nicht weiterfahren und wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)

