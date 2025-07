Für mehr Radverkehr muss noch viel getan werden

Ausreichend. Das war die Schulnote für Bobingen, Königsbrunn und Neusäß bei der Umfrage zum Fahrrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). In vielen Punkten ähnelten sich die Ergebnisse, was durchaus darauf schließen lässt, dass die Situation in den anderen Landkreis-Städten ähnlich sein dürfte. Eine „4“ ist nicht unbedingt eine Traumnote, da hilft auch nicht der Verweis auf den Bundesschnitt, der nicht besser aussieht. „Die anderen haben auch eine solche Note“, gilt ja auch in der Schule nicht als Ausrede.

Die Kommunen sind gefragt

Es liegt an den Kommunen, Radfahren noch attraktiver zu machen. Dass dies möglich ist, zeigen die Orte, die schon jetzt mit besseren Noten aufwarten. Bis sich jedoch auch im Landkreis die Noten auf drei oder zwei steigen, steht noch viel Arbeit an. Erst müssen die Grundlagen, wie ein guter Zustand der Wege und ein Winterdienst, der seinen Namen verdient, umgesetzt werden. Doch es braucht mehr, um das Radeln als Alternative zum Auto attraktiver zu machen. Als Radler möchte man ein Sicherheitsgefühl, wenn es auf die Straße geht und der Verkehrsraum dadurch mit Autos und Lastwagen geteilt wird.

Radfahren bringt Mehrwert für alle

Radfahrer bringen Mehrwert – in vielen Bereichen. Das geht schon mit dem geringeren Platzbedarf los, geht weiter mit dem Fitness-Aspekt des Radlers und endet beim Klimaschutz. Das „Stadtradeln“ im Landkreis Augsburg hat es gezeigt: 122 Tonnen CO 2 wurden dabei eingespart. Gründe genug, damit für die Fahrradfahrer mehr getan wird - denn es ist kaum einfacher, Nutzen, Spaß und Umweltschutz zu verbinden, als mit dem Fahrrad.