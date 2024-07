Fritz Wohlfarths Bienenkorb im Weltladen

Als der Verein Eine Welt Königsbrunn vor 17 Jahren gegründet wurde, da schrieben die 17 Mitglieder in die Satzung, sein Ziel sei, Produzenten in der sogenannten „Dritten Welt“ materiell, finanziell und ideell zu helfen und gleichzeitig hierzulande das Bewusstsein für die Notwendigkeit von fairem Handel zu befördern. Daran erinnerte die stellvertretende Vorsitzende Angelika Diller zum Auftakt der jüngsten Mitgliederversammlung im Weltladen Königsbrunn.

Zum Zeitpunkt der Vereinsgründung gab es den Weltladen schon viele Jahre, mit dem Verein erhielt er damals einen rechtlichen Rahmen. Wie der Verein dieses Ziel im Weltladen und darüber hinaus verfolgt, schilderte die Vorsitzende Gerlinde Ostermeier in ihrem Rückblick auf das Jahr 2023. Durch verschiedene Aktionen will man ganz unterschiedliche Käuferschichten zum Besuch des Weltladens gegenüber der Johanneskirche bewegen. So warb man zum Valentinstag mit Silberschmuck – „Das lief ganz gut – aber die Herzen sind alle noch da!“ – und einige Wochen später für fair gehandelten Honig. Es gab erst ein Seminar für das Ladenteam, dann die Verkaufsaktion. Das Kulturbüro steuerte ein besonderes Stück zur Schaufensterdekoration bei: Einen Bienenkorb von Altbürgermeister Fritz Wohlfarth aus dem Lechfeldmuseum. Seit der Fairen Woche im September 2023 gibt es im Weltladen Bio-Bananen aus Ecuador. Beim Finanzbericht für 2023 teilte sie mit, dass der Umsatz, der nach dem Umzug in die größeren Räume im April 2022 stark angestiegen war, im Jahr darauf leicht zurückging.

Gewinn des Vereins Eine Welt Königsbrunn halbiert sich

Der Gewinn halbierte sich auf bescheidene 1567 Euro. Möglicherweise seien Gründe dafür die anhaltenden Baustellen im Süden der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße gewesen. Dennoch betonte Ostermeier: „Der Laden wird gut angenommen, ich sehe immer neue Kunden.“ Und so stimmte auch im Frühjahr der Ladenkreis, die ehrenamtlichen Aktiven des Ladenbetriebs, einstimmig dafür, den Weltladen am neuen Standort weiterzuführen, berichtete die Vorsitzende. Vor der Entscheidung für den Umzug hatten einige Bedenken gehabt. Man hatte sich deshalb darauf verständigt, zwei Jahre nach dem Umzug eine Bilanz zu ziehen. Und offenbar war nicht nur Ostermeier der Ansicht: „Wir haben mit dem neuen Laden schon gewonnen.“

Sie gab einen Überblick über die Aktivitäten, mit denen der Verein die Grundideen des fairen Handels befördern will. So habe man den Bundestagsabgeordneten Volker Ullrich zu einem Gespräch eingeladen und informierte zum Weltladentag über das Lieferkettengesetz und die missliche Lage vieler Beschäftigter in der asiatischen Textindustrie. Ein fester Bereich der Vereinsaktivitäten sind Aktionen, um Königsbrunner Schüler, von Grund- und Realschulen, von Gymnasium und Fritz-Felsenstein-Haus, über internationale Wirtschaftsbeziehungen und fairen Handel zu informieren. Sie sei immer wieder beeindruckt von den Reaktionen, so Gerlinde Ostermeier. „Kinder haben ein sehr feines Gespür dafür: was ist fair und was ist unfair.“ (AZ)