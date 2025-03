Die Faschingstermine im Augsburger Land im Überblick

Noch ist der Fasching nicht vorbei. Im Landkreis Augsburg stehen einige noch Faschingsbälle, Faschingsveranstaltungen und vor allem Faschingsumzüge an. Wir haben eine Übersicht über die Faschingstermine zusammengestellt. Es fehlen noch Faschingstermine? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an redaktion@schwabmünchner-allgemeine.de.

Diese Faschingsumzüge gibt es im Landkreis Augsburg:

Am Samstag, 1. März, findet ab 14.30 Uhr der Faschingsumzug in Welden statt. Marion Nagy, die Präsidentin der Laugnataler Faschingskracher verrät, wo geparkt werden kann und wo Familien mit kleinen Kindern den Faschingsumzug genießen können.

In Gersthofen startet der Kinderfaschingszug am Samstag, 1. März, ab 14 Uhr.

Ab 14 Uhr beginnt am Sonntag, 2. März, der Faschingsumzug in Wehringen. Franz Schneider, Vorsitzender des Wehringer Faschingsclubs, berichtet im Interview über die neue Streckenführung, einen musikalischen Höhepunkt und das Parken beim Umzug.

Keine Zeit? Kein Problem. Der ganze Faschingsumzug in Wehringen kann über unseren Livestream verfolgt werden: Hier geht’s zum Video

Ebenfalls am Sonntag, 2. März, ab 13 Uhr findet der Faschingsumzug in Zusmarshausen statt. Leonie Sapper, zweite Präsidentin der Zusamtaler Bettschoner, verrät, wo geparkt und wo im Anschluss feiert werden kann.

Keine Zeit? Kein Problem. Der ganze Faschingsumzug in Zusmarshausen kann über unseren Livestream verfolgt werden: Hier geht’s zum Video

In Klosterlechfeld beginnt der Faschingsumzug am Dienstag, 4. März, ab 14 Uhr. Vivian Kandziora und Annika Raffler, Jugendgarde-Trainerinnen der Lecharia, berichten im Interview über Bälle, einen Party-Höhepunkt und die beste Sicht beim Umzug.

Ebenfalls am Dienstag, 4. März, aber ab 14.14 Uhr ist der Faschingsumzug in Deubach-Gessertshausen. Stefanie Aumann, Präsidentin des Faschingsclubs Deubachia e.V., informiert darüber, wo man den Umzug am besten sehen kann und welche (neuen) kulinarischen Angebote es gibt.

Auch um 14.14 Uhr am Dienstag, 4. März, startet der Faschingsumzug in Gablingen.

Keine Zeit? Kein Problem. Der ganze Faschingsumzug in Gablingen kann über unseren Livestream verfolgt werden: Hier geht's zum Video.

In Schwabmünchen findet der Faschingsumzug am Dienstag, 4. März, ab 17.11 Uhr statt. Thomas Hörl und Selina Englbrecht von den Menkinger Narren verraten, wo man beim Faschingsumzug am besten sieht und welche Höhepunkte es davor und danach gibt.

Faschingsendspurt - das sind die Termine.

Gersthofen:

Am Freitag, 28. Februar , startet die große Lech-Au Party um 19 Uhr.

Der 3. Gersthofer Kinderfaschingszug beginnt am Samstag, 1. März , um 14 Uhr, gefolgt von einem bunten Programm.

Am Sonntag, 2. März , lädt die Lechana um 13.30 Uhr zum „Tanz um den Narrenbaum“ ein.

Diese Termine sind alle am Rathausplatz in Gersthofen.

Der Kehraus findet am Dienstag, 4. März, im Gasthaus „Zum Strasser“ in Gersthofen statt und beginnt um 19 Uhr.

Am Samstag, 1. März , findet ab 20 Uhr die Faschingsparty des TSV Gersthofen in der TSV-Turnhalle statt.

Icon Vergrößern Schon am 16. Februar eine der beiden Kinder-Kol-La-Faschingssitzung statt. Foto: Andreas Lode (Archiv) Icon Schließen Schließen Schon am 16. Februar eine der beiden Kinder-Kol-La-Faschingssitzung statt. Foto: Andreas Lode (Archiv)

Königsbrunn:

Der Rosenmontagball des CCK beginnt am Montag, 3. März , um 20 Uhr in Bobs Fast & Slowfood in Haunstetten.

Dinkelscherben:

Die Weiberfaschingsparty ist am Donnerstag, 27. Februar , ab 20 Uhr im Pfarrzentrum Dinkelscherben.

Der Faschingsball Zimpertie der Musikvereinigung Dinkelscherben findet am Freitag, 28. Februar , ab 19.30 Uhr im Musikerheim Dinkelscherben statt.

Schwabmünchen:

Der letzte Narrenabend der Menkinger Narren findet am Samstag, 1. März , ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Schwabmünchen statt.

Die Kehrausparty am Schrannenplatz, am Dienstag, 4. März , ist gegen 18 Uhr im Anschluss an den Schwabmünchner Faschingsumzug.

Icon Vergrößern Narrenabend der Menkinger Narren 2024 in Schwabmünchen. Foto: Nadine Kruppe (Archiv) Icon Schließen Schließen Narrenabend der Menkinger Narren 2024 in Schwabmünchen. Foto: Nadine Kruppe (Archiv)

Bobingen:

Das Bobinger Faschingskränzle ist am Freitag, 28. Februar, ab 15 Uhr.

Kolping veranstaltet am Samstag, 1. März, und Montag, 3. März, Kinderfaschingsbälle ab 14 Uhr.

Die Faschingsparty von Kolping und der Feuerwehr wird am Samstag, 1. März, ab 20 Uhr veranstaltet.

Die Termine sind in der Singoldhalle in Bobingen.

Die Jugendfaschingsparty „Get Crazy“ von Kolping findet am 28. Februar im ehemaligen Gasthof Reichsadler in Straßberg ab 19 Uhr statt.

Untermeitingen:

Am Montag, 3. März , findet der Gaudiwurm mit anschließendem Kinderball von 14 bis 17 Uhr in der Imhofhalle statt.

Zusmarshausen:

Die Wohltätigkeitsveranstaltung der Zusmarshauser Ortsvereine wird am Samstag, 1. März , ab 18.33 Uhr (Einlass: 17.33 Uhr) in der Schwarzbräuhalle gefeiert. Der Erlös kommt traditionell wohltätigen Organisationen zugute.

Das Familien-Faschingstreiben findet am Sonntag, 2. März , ab 14 Uhr in der Schwarzbräuhalle statt.

Nach dem Umzug am Sonntag, 2. März , hat das große Partyzelt am Wertstoffhof geöffnet.

Icon Vergrößern Viel los war 2024 beim Faschingsumzug in Zusmarshausen. Foto: Marcus Merk (Archivbild) Icon Schließen Schließen Viel los war 2024 beim Faschingsumzug in Zusmarshausen. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

Neusäß:

Am Donnerstag, 27. Februar , startet die Ü18-Faschingsparty am Weiberfasching in der Stadthalle Neusäß um 21 Uhr.

Diedorf:

Der Weiberfasching wird am Donnerstag, 27. Februar , im Spectrum Club in Augsburg veranstaltet.

Der fröhliche Kinderfasching wird am Sonntag, 2. März , um 16 Uhr im Theaterhaus Eukitea gefeiert.

Fischach:

Am Samstag, 1. März , wird ab 20 Uhr die Faschingsparty veranstaltet.

Die Veranstaltungen des TV Willmatshofen finden in der Turnhalle Willmatshofen statt.

Sie haben noch nicht genug vom Fasching? Auf dieser Karte finden Sie alle Umzüge in der Region im Überblick.