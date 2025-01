Die Faschingstermine im Augsburger Land im Überblick

Der Fasching ist da! Schon im Januar starten die ersten Faschingsvereine mit den Inthronisierungen der Prinzenpaare, mit Faschingsbällen und anderen bunten Veranstaltungen. Durch die lange Faschingszeit in diesem Jahr ziehen sich die Feierlichkeiten bis in den März, wenn es dann mit den Faschingsumzügen weitergeht. Wir haben eine Übersicht über die Faschingstermine 2025 zusammengestellt. Es fehlen noch Faschingstermine? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an redaktion@schwabmünchner-allgemeine.de.

Diese Faschingsumzüge gibt es im Landkreis Augsburg:

Welden, Samstag, 1. März, ab 14.30 Uhr.

Gersthofen , Kinderfaschingszug, Samstag, 1. März, 14 Uhr.

Wehringen, Sonntag, 2. März, ab 14 Uhr.

Zusmarshausen, Sonntag, 2. März, ab 13 Uhr.

Schwabmünchen, Dienstag, 4. März, ab 17.11 Uhr.

Klosterlechfeld, Dienstag, 4. März, ab 14 Uhr.

Deubach, Dienstag, 4. März, ab 14.14 Uhr.

Gablingen, Dienstag, 4. März, 14.14 Uhr.

Icon Vergrößern Gersthofen: Tanz um den Narrenbaum 2024 Foto: Oliver Reiser (Archiv) Icon Schließen Schließen Gersthofen: Tanz um den Narrenbaum 2024 Foto: Oliver Reiser (Archiv)

Das sind die Faschingstermine in Gersthofen:

Am Samstag, 11. Januar , beginnt die Inthronisationsgala um 18 Uhr.

Die Kol-La-Faschingssitzungen finden vom 14. bis 16. Februar und vom 21. bis 23. Februar statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, sonntags um 19 Uhr.

Die Kinder-Kol-La-Faschingssitzungen sind am Sonntag, 16. Februar, sowie am Sonntag, 23. Februar . Sie beginnen jeweils um 13.30 Uhr.

Die Veranstaltungen finden jeweils in der Stadthalle in Gersthofen statt.

Das Narrenbaumstellen ist für Samstag, 18. Januar , geplant. Die genaue Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.

Am Freitag, 28. Februar , startet die große Lech-Au Party um 19 Uhr.

Der 3. Gersthofer Kinderfaschingszug beginnt am Samstag, 1. März , um 14 Uhr, gefolgt von einem bunten Programm.

Am Sonntag, 2. März , lädt die Lechana um 13.30 Uhr zum „Tanz um den Narrenbaum“ ein.

Diese Termine sind alle am Rathausplatz in Gersthofen.

Der Kehraus findet am Dienstag, 4. März, statt und beginnt um 19 Uhr.

Die Lechana Motto-Nacht wird am Samstag, 18. Januar , ab 19 Uhr gefeiert.

Der Tanznachmittag beginnt am Sonntag, 26. Januar , um 15 Uhr.

Diese Veranstaltungen finden im Gasthaus „Zum Strasser“ in Gersthofen statt.

Am Samstag, 1. Februar , und Sonntag, 2. Februar , findet der Kinderball um 15 Uhr statt.

Am Samstag, 1. März , findet ab 20 Uhr die Faschingsparty des TSV Gersthofen statt.

Die zwei Veranstaltungen sind in der TSV-Turnhalle Gersthofen.

Am Samstag, 8. Februar , beginnt der 3. Kinderball um 15 Uhr in der Mehrzweckhalle Batzenhofen.

Icon Vergrößern Königsbrunn: Inthronisation der Prinzenpaare des Carnevals Club Königsbrunn CCK Fantasia 2024 Foto: Hermann Schmid (Archiv) Icon Schließen Schließen Königsbrunn: Inthronisation der Prinzenpaare des Carnevals Club Königsbrunn CCK Fantasia 2024 Foto: Hermann Schmid (Archiv)

Das sind die Faschingstermine beim CCK in Königsbrunn:

Beim CCK Fantasia beginnt das große Faschingsprogramm am Samstag, 11. Januar , um 19.30 Uhr mit der Inthronisation des Prinzenpaars.

Sonntag, 19. Januar , und Sonntag, 16. Februar, finden ab 14.30 Uhr die Kinderbälle statt.

Der Shownachmittag beginnt am Sonntag, 26. Januar , um 14 Uhr.

Am Sonntag, 2. Februar , findet das Frühshowpen ab 10.30 Uhr statt.

Der Showabend startet am Samstag, 8. Februar , um 19 Uhr.

Der Faschingsball wird am Samstag, 22. Februar , ab 19 Uhr gefeiert.

Die Veranstaltungen finden im evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes statt.

Der Rosenmontagball des CCK beginnt am Montag, 3. März , um 20 Uhr in Bobs Fast & Slowfood in Haunstetten.

Icon Vergrößern Deubach: 2024 sind beim Gaudiwurm und 50 Fußgruppen und Faschingswagen am Start. Foto: CCD Deubachia (Archiv) Icon Schließen Schließen Deubach: 2024 sind beim Gaudiwurm und 50 Fußgruppen und Faschingswagen am Start. Foto: CCD Deubachia (Archiv)

Das sind die Faschingstermine des CCD Deubachia:

Am Samstag, 25. Januar , findet ab 13 Uhr das CCD Garde- und Showtanztreffen statt

Der Kinderball wird am Sonntag, 26. Januar , ab 13 Uhr veranstaltet

Die Jubiläumsfete startet am Freitag, 31. Januar , um 20 Uhr.

Am Samstag, 1. Februar , startet um 20 Uhr der CCD Prinzenball.

Die Veranstaltungen sind in der Schwarzachhalle in Gessertshausen.

Am Freitag, 17. Januar , und Samstag, 18. Januar, finden ab 20 Uhr die Prunksitzungen in der Gemeindehalle Gessertshausen statt.

Der Bunter Nachmittag wird am Sonntag, 19. Januar , ab 14 Uhr in der Gemeindehalle Kutzenhausen veranstaltet.

Am Samstag, 25. Januar , gibt es von 10 bis 15 Uhr einen CCD-Fundus-Verkauf in der alten Schule in Deubach.

Icon Vergrößern Dinkelscherben: Inthronisationsball der Zusamtaler Bettschoner 2024 Foto: Andreas Lode (Archiv) Icon Schließen Schließen Dinkelscherben: Inthronisationsball der Zusamtaler Bettschoner 2024 Foto: Andreas Lode (Archiv)

Das sind die Faschingstermine in Dinkelscherben

Die fünf Inthronisationsbälle der Zusamtaler Bettschoner werden am Freitag, 10. Januar , Samstag, 11. Januar , jeweils ab 20 Uhr, Sonntag, 12. Januar , ab 17 Uhr und Freitag, 17. Januar , sowie Samstag, 18. Januar , ab 20 Uhr veranstaltet.

Der Teenieball der Zusamtaler Bettschoner findet am Samstag, 25. Januar , ab 20 Uhr statt.

Die Kinderbälle der Zusamtaler Bettschoner sind am Sonntag, 26. Januar , ab 10 oder 14 Uhr.

Die Termine sind im Pfarrzentrum Dinkelscherben.

Die Faschingsparty Ried startet am Samstag, 18. Januar , um 20 Uhr im Schützenheim Ried.

Am Freitag, 24. Januar , und Freitag, 7. Februar , wird ab 20 Uhr ein Faschingsball im Vereinsheim „Scharfes Eck“ in Häder gefeiert.

Die Weiberfaschingsparty ist am Donnerstag, 27. Februar , ab 20 Uhr im Pfarrzentrum Dinkelscherben.

Der Faschingsball Zimpertie der Musikvereinigung Dinkelscherben findet am Freitag, 28. Februar , ab 19.30 Uhr im Musikerheim Dinkelscherben statt.

Icon Vergrößern Schwabmünchen: Narrenabend 2024 Foto: Nadine Kruppe (Archiv) Icon Schließen Schließen Schwabmünchen: Narrenabend 2024 Foto: Nadine Kruppe (Archiv)

Das sind die Faschingstermine in Schwabmünchen:

Das 14. Menkinger Gardetreffen beginnt am Sonntag, 26. Januar , um 14 Uhr.

Die Narrenabende der Menkinger Narren finden am Freitag, 21. Februar , und am Samstag, 1. März , jeweils ab 19.30 Uhr statt.

Am Samstag, 15. Februar , veranstaltet die Liedertafel ab 20 Uhr den Schwarz-Weiß-Ball.

Kehrausparty am Schrannenplatz, am Dienstag, 4. März , ist gegen 18 Uhr im Anschluss an den Schwabmünchner Faschingsumzug.

Die Termine finden in der Stadthalle Schwabmünchen statt

Das sind die Faschingstermine in Bobingen:

Am Sonntag, 23. Februar, findet der Bobinger Kinderfasching ab 14 Uhr statt.

Das Bobinger Faschingskränzle findet am Freitag, 28. Februar, ab 15 Uhr statt.

Kolping veranstaltet am Samstag, 1. März, und Montag, 3. März. Kinderfaschingsbälle ab 14 Uhr.

Die Faschingsparty von Kolping und der Feuerwehr wird am Samstag, 1. März, ab 20 Uhr veranstaltet.

Die Termine sind in der Singoldhalle in Bobingen.

Die Jugendfaschingsparty „Get Crazy“ von Kolping findet am 28. Februar im ehemaligen Gasthof Reichsadler in Straßberg ab 19 Uhr statt.

Icon Vergrößern Untermeitingen: Faschingsgesellschaft Imhofia 2022 Foto: Jürgen Schmidt (Archiv) Icon Schließen Schließen Untermeitingen: Faschingsgesellschaft Imhofia 2022 Foto: Jürgen Schmidt (Archiv)

Das sind die Faschingstermine in Untermeitingen:

Die Faschingsgesellschaft Imhofia veranstaltet ihre Narrensitzungen am Samstag, 1. Februar , 8. Februar und 15. Februar , jeweils ab 20 Uhr.

Am Montag, 3. März , findet der Gaudiwurm mit anschließendem Kinderball von 14 bis 17 Uhr statt.

Die Veranstaltungen finden in der Imhofhalle statt.

Das sind die Faschingstermine in Mittelneufnach:

In Mittelneufnach beginnt die Faschingszeit mit dem Krönungsball der Prinzenpaare am Samstag, 11. Januar, ab 19.30 Uhr.

Der Jugendball findet am Samstag, 18. Januar , ab 18 Uhr statt.

Der Hofball wird am Samstag, 01. Februar , ab 19 Uhr veranstaltet.

Die Termine sind im Gemeindezentrum Mittelneufnach.

Icon Vergrößern Neusäß, Auftakt der Faschingssaison mit Vorstellung der Prinzenpaare von Narrneusia 2024 Foto: Andreas Lode (Archiv) Icon Schließen Schließen Neusäß, Auftakt der Faschingssaison mit Vorstellung der Prinzenpaare von Narrneusia 2024 Foto: Andreas Lode (Archiv)

Das sind die Faschingstermine in Neusäß:

Am Freitag, 21. Februar , findet der Seniorenfasching von 14 bis 17 Uhr statt.

Der Narrneusia Kinderfasching wird am Sonntag, 16 . Februar , und Samstag, 22. Februar , ab 14.30 Uhr gefeiert.

Am Donnerstag, 27. Februar , startet die Ü18-Faschingsparty am Weiberfasching um 21 Uhr.

Alle Veranstaltungen sind in der Stadthalle Neusäß.

Das sind die Faschingstermine in Diedorf:

Der Weiberfasching wird am Donnerstag, 27. Februar ,im Spectrum Club in Augsburg veranstaltet.

Am Faschingsball Dinkelscherben ist der Diedorfer Carneval-Clubs am Freitag, 28. Februar , ab 20 Uhr.

Der fröhliche Kinderfasching wird am Sonntag, 23. Februar , und Sonntag, 2. März , jeweils um 16 Uhr im Theaterhaus Eukitea gefeiert.

Icon Vergrößern Zusmarshausen: Faschingsumzug 2024 Foto: Marcus Merk (Archiv) Icon Schließen Schließen Zusmarshausen: Faschingsumzug 2024 Foto: Marcus Merk (Archiv)

Das sind die Faschingstermine in Zusmarshausen:

Am Samstag, 22. Februar, ab 14 Uhr ist die Faschingsgaudi für Jung und Alt im Seniorenzentrum St. Albert.

Die Wohltätigkeitsveranstaltung der Zusamtaler Bettschoner wird am Donnerstag, 27. Februar , ab 20 Uhr in der Schwarzbräuhalle gefeiert.

Das Familien-Faschingstreiben findet am Sonntag, 2. März , ab 14 Uhr in der Schwarzbräuhalle statt.

Nach dem Umzug am Sonntag, 2. März , hat das große Partyzelt am Wertstoffhof geöffnet.

Das sind die Faschingstermine in Wehringen:

Am Samstag, 1. Februar, ab 20 Uhr startet der Wehrigen Faschingsclub mit der FCW-Party im Bürgersaal Wehringen in die Faschingszeit.

Die Bunten Abende finden am Freitag, 14. Februar , und Samstag, 15. Februar, jeweils ab 19.30 Uhr in der Wehringer Sporthalle statt.

Icon Vergrößern Welden: Faschingsumzug 2024 Foto: Marcus Merk (Archiv) Icon Schließen Schließen Welden: Faschingsumzug 2024 Foto: Marcus Merk (Archiv)

Das sind die Faschingstermine in Welden

Der Galaball findet am Samstag, 11. Januar , ab 19 Uhr statt.

Der Rosenball ist am Samstag, 25. Januar , ab 19 Uhr.

Die Veranstaltungen sind im Holzwinkelsaal in Welden.

Das sind die Faschingstermine in Stadtbergen:

Am Samstag, 8. Februar , findet der Kinderball in der Oswald-Merk-Halle in Leitershofen statt.

Am Sonntag, 16. Februar, beginnt der Augspurgia Kinderfasching um 15 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen.

Icon Vergrößern Gablingen: Faschingsumzug 2024 Foto: Andreas Lode (Archiv) Icon Schließen Schließen Gablingen: Faschingsumzug 2024 Foto: Andreas Lode (Archiv)

Das sind die Faschingstermine in Hiltenfingen:

Der Faschingsball des Musikvereins steigt am Samstag, 8. Februar , ab 19.30 Uhr in der Hiltenfinger Mehrzweckhalle.

Das sind die Faschingstermine in Stettenhofen:

Der Faschingsball der Feuerwehr Stettenhofen beginnt am Samstag, 22. Februar , um 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus der Feuerwehr Stettenhofen.

Das sind die Faschingstermine Thierhaupten

Am Samstag, 11. Januar , ist ab 14 Uhr das Gardetreffen der Showtanzgruppe Neukirchen im Klostersaal.

Das sind die Faschingstermine Gablingen

Die große Gablinger Faschingssitzung der Glammhogga ist am Freitag, 14. Februar , und Samstag, 22. Februar , jeweils um 20 Uhr.