Dorfball in Graben: Der etwas andere Faschingsball

Nicht nur Obelix und Falballa trafen sich in Graben zum Tanz.

Plus Zum 13. Mal veranstaltet die Gemeinde Graben ihren Dorfball. Was die Veranstaltung besonders macht und was hinter dem Erfolgsrezept steckt.

Der Grabener Dorfball ist eine der Veranstaltungen, die mit ihrer Eigenart aus der Menge der Faschingsvergnügungen in der Region heraussticht. Die Kommune hat keine Faschingsgesellschaft, die mit Sitzungen versucht, die Narren zu begeistern, sondern organisiert seit Jahren eine närrische Tanzveranstaltung, die von den Bürgern für die Bürger gestaltet wird. Dafür gibt es die siebenköpfige Arbeitsgemeinschaft Volksfest, die neben der Gräbinger Wiesn auch den Dorfball vorbereitet. Die Besonderheit des Balls liegt darin, dass die Stimmung nicht durch Tanzeinlagen von Garden oder Reden jeglicher Art durchbrochen wird, sondern dem gemeinsamen Feiern den größtmöglichen Raum bietet. Einzig der Besuch der Tanzgruppe "Moves on fire" aus Schwabmünchen trennte zwei große Abschnitte des Balls.

