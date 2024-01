Hoch das Bein: 25 Tanzgruppen geben beim Gardetreffen Gas

Garden und Showtänzer aus der Region zeigen ihr aktuelles Faschingsprogramm in der Schwabmünchner Stadthalle. Von klassischen Tanz bis zu aufwändigen Shows ist alles dabei.

Nicht nur auf der Bühne war beim großen Gardetreffen Kondition gefragt. Am Ende ging auch Moderator Markus Reiß die Puste aus - und auch die Stimme war hörbar angekratzt. Kein Wunder, musste Reiß doch mehr als sechs Stunden durchs Programm des Garadetreffens der Menkinger Narren führen. Er war aber nicht der Einzige der Höchstleistungen zeigen durfte. Insgesamt 25 Faschingsgruppen standen auf der Bühne und zeigten ihre Garde- und Showtänze.

Die Gastgeber waren mit allen drei Garden vertreten

Den Auftakt machten traditionell die Kleinsten der Menkinger Narren. Die Minigarde zeigte, dass der tänzerische Nachwuchs in eine rosige Zukunft blicken lässt. Auch die später auftretende Jugendgarde sowie die große Garde wussten zu überzeugen.

Stark vertreten waren auch die Nachbarn aus Untermeitingen. Mit dem "Danzbazis", einer reinen Männertanzgruppe, Showtanz und der Garde lieferte die "Imhofia" den Beweis, dass der Fasching auch auf dem Lechfeld lebt. Opulent wie eh und je präsentierte sich der Showtanz des CCK Fantasia aus Königsbrunn, der mit 25 Minuten auch zu längeren Auftritten des Tages zählte.

28 Bilder Das große Gardetreffen in Schwabmünchen Foto: Nadine Kruppe

Auch aus den Nachbarlandkreisen kamen die Tanzgruppen

Doch nicht nur aus der Nachbarschaft kamen die Garden und Tanzgruppen nach Schwabmünchen. Die "Kneippilonia" aus Bad Wörishofen hielt die Fahen des Unterallgäuer Faschings hoch, die "Glinken" aus Gundelfingen hatten die weiteste Anreise.

Das größte Spektakel boten die großen Showtanzgruppen aus Mering, der FFC Augsburg, die Narrneusia aus Neusäß, die Gersthofer Tanzgruppe Emotion und der CCK. 20 bis 30 Minuten dauerten deren Darbietungen, Langeweile kam dabei keine auf - dafür oftmals tosender Applaus. Denn nicht nur für die Akteure auf der Bühne, sondern auch für das Publikum war der Tag durchaus anstrengend.

Doch die Tänzer sorgten dafür, dass die Stimmung bis zum Ende gut blieb. Das lag auch an der guten Planung der Auftritte, denn zum Ende stand der Mittelstetter Faschingsclub, der mit seiner großen Fan-Schar die Stimmung hoch hielt.

Im noblen Glitzeroutfit präsentierte sich der CCK Fantasia aus Königsbrunn Foto: Nadine Kruppe

So geht es im Menkinger Fasching weiter

Und so geht der Fasching weiter: Nach dem gelungenen Gardetreffen stehen bei den Menkinger Narren die beiden Narrenabende in der Stadthalle an. Am Freitag, 2. Februar, zählt die Showtanzgruppe aus Asbach-Bäumenheim zu den Höhepunkten, am Samstag, 10. Februar, wird die Aitracher Lumpenkapelle wieder für den Beihnahe-Abriss der Stadthalle sorgen. Den Abschluss macht der Faschingsumzug am Dienstag, 13. Februar. Ab 17.11 Uhr rollen die Wagen von der Polizei durch die Stadt zum Schrannenplatz, wo anschließend die Kehrausparty stattfindet.

