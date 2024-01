Beim Menkinger Gardetreffen sind in Schwabmünchen wieder die Garden los

Mehr als 20 Garden und Showtanzgruppen zeigten am Sonntag beim 13. Menkinger Gardetreffen auf der Bühne der Schwabmünchner Stadthalle Auszüge aus ihrem aktuellen Programm.

Es ist der gefühlte Auftakt in die Schwabmünchner Faschingssaison – das Gardetreffen. Nach dem Auftakt der närrischen Zeit am 11. November bleibt es in Schwabmünchen meist nach außen hin ruhig im Hinblick auf Fasching. Damit ist ab Sonntag Schluss. Zum 13. Mal treffen sich - passenderweise - 13 Faschingsgesellschaften aus drei Landkreisen zum Gardetreffen in der Stadthalle. Dann gibt es ab 14 Uhr eine tolle Mischung aus klassischem Gardetanz und Showtänzen.

Auch die Männer sind in der Stadthalle wieder am Start

Garde- und Showtanz ist schon lange keine reine Frauendomäne mehr. Schon seit vielen Jahren zeigen das "Die Pfundigen" aus Mittelstetten. Seit ein paar Jahren gibt es auch auf dem Lechfeld bei der Untermeitinger "Imhofia" eine reine Männer-Showtanzgruppe. Die "Danzbazis" sind am Sonntag auch wieder mit dabei.

Und auch sonst kann sich das Programm des Gardetreffens wieder sehen lassen. Alle drei Garden der Menkinger Narren werden ihre neuen Tänze zeigen. Dazu kommen Tanzgruppen aus nah und fern, so wie die "Stammgäste" aus Mering und vom CCK Fantasia aus Königsbrunn. Auch die Gersthofer Showtanzgruppe Emotion wird wieder dabei sein. Die diesmal wohl weiteste Anreise haben "Die Glinken", die sich aus Gundelfingen auf den Weg nach Schwabmünchen machen. Fehlen dürfen beim Treffen auch die Nachbarn des MFC aus Mittelstetten nicht, die das Tanzspektakel abschliessen.

Das Gardetreffen fordert nicht nur von den Tänzern eine gute Kondition. Fast sechs Stunden sind für das Event im Auftrittsplan veranschlagt. Eine lange Zeit, doch die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass sich der Besuch lohnt. Nur selten bekommt man in der Region so viel tollen Tanz am Stück geboten wie beim Schwabmünchner Gardetreffen. Der Eintritt ist frei und für Verpflegung ist gesorgt.