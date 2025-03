Fasching in der Imhofhalle Untermeitingen begeistert kleine Narren

Die Imhofhalle Untermeitingen verwandelte sich in ein wahres Faschingsparadies für Kinder: Bunte Regenschirme tanzten unter der Decke und Luftballons wirbelten durch die Luft. Rund 250 kleine Narren feierten ausgelassen in fantasievollen Kostümen – von strahlenden Prinzessinnen über mutige Ninjas bis hin zu zauberhaften Fabelwesen. Dank der engagierten Organisation der Mitglieder der Faschingsgesellschaft Imhofia fand ein abwechslungsreicher Faschingsnachmittag statt. Angeführt von Präsidentin Tanja Merz formierten sich zuvor alle Teilnehmer zu einem fröhlichen Gaudiwurm am alten Sportplatz und zogen gemeinsam in die festlich geschmückte Halle ein. Für die musikalische Stimmung sorgte Manuel Fischer mit seiner Soundbar. Mit mitreißenden Klängen brachte er die kleinen Gäste zum Tanzen. Die Eltern versorgten unterdessen die kleinen Narren mit Proviant in Form von Pommes, Krapfen oder frischen Waffeln. Ein Höhepunkt des Nachmittags war der Auftritt der Kleinen Faschingsgarde und der Mini-Garde der Imhofia.

