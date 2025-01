Der Straßenfasching hat im vergangenen Jahr nach den mageren Corona-Jahren eine rauschende Rückkehr in Klosterlechfeld gefeiert. Damit das auch heuer so sein kann und die Stimmung nicht von negativen Ereignissen oder gar vorsätzlichen Angriffen zerstört wird, hat die Gemeinde in einer neuen Verordnung einige Vorsorgemaßnahmen getroffen.

