Polizei nimmt renitenten Partygast in Arrest

Ein aggressiver 19-Jähriger ist wegen Widerstands gegen Polizeibeamte im Arrest gelandet. Nach dem Faschingsumzug in Schwabmünchen haben fünf Faschingswagen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Gottlieb-Daimler-Straße geparkt, um dort weiterzufeiern. Die Polizei kam aufgrund einer Störung der Nachtruhe um 22.15 Uhr und forderte das Ende der lauten Musik. Ein 19-Jähriger warf daraufhin seinen Trinkbecher auf den Boden und begann, zwei Beamte mehrfach zu beleidigen. Er reagierte aggressiv auf die Ansprache und weigerte sich, seine Personalien anzugeben. Auf den Versuch, ihn nach Ausweispapieren zu durchsuchen, wehrte sich der Mann, sodass ihm Handschellen angelegt wurden. Da er sich weiterhin nicht beruhigen ließ, wurde er in den Polizeiarrest gebracht und ein Alkoholtest wurde an ihm durchgeführt, welcher einen Wert von 1,4 Promille ergab. Keiner der Polizisten wurde verletzt, aber ein Funkgerät beschädigt. (lvk)

