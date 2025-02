Faschingsumzug: Wo Gäste am besten parken und zuschauen

Eine Frage, die sich alle Zuschauer stellen: Wo sieht man beim Faschingsumzug am besten?

VIVIAN KANDZIORRA: Am Umzug sieht man am besten am Rathaus und in der Bahnhofsstraße.

Wo kann man am besten parken?

ANNIKA RAFFLER: Am besten parkt man rund um den Sportplatz.

Und was gibt es Neues?

VIVIAN KANDZIORA:: Beim Umzug fahren dieses Jahr wieder viel mehr Wagen mit. Vor Corona war es etwas eingeschlafen. Aber dieses Jahr sind wir wieder in voller Pracht zurück. Und anschließend freuen wir uns über jeden Gast, der zu unserer Kehraus-Party ins Feuerwehrhaus kommt. Außerdem haben wir noch einen Teenie-Ball und einen Faschingsball dieses Jahr.

Der Klosterlechfelder Faschingsumzug findet am Dienstag, 4. März, um 14.11 Uhr statt. Der Teenieball ist bereits am Freitag, 21. Februar, um 17 Uhr im Feuerwehrhaus. Die Faschingsparty der Lecharia findet dort ebenfalls statt, am Freitag, 28. Februar, um 19.30 Uhr.