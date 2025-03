Zwei Schlägereien und vier Verletzte nach Faschingsumzug

Der Faschingsumzug in Schwabmünchen am Dienstag, 4. März, ist ausgesprochen friedlich verlaufen, berichtet die Polizei. Dennoch kam es danach aufgrund von Schlägereien zu vier verletzten Personen. Die erste Schlägerei ereignete sich in der Raiffeisenstraße um 20.14 Uhr. Ein 17-Jähriger ist mit einem bislang unbekannten Mann in einen Streit geraten und ins Gesicht geschlagen worden. Bei darauffolgenden Drohungen ging der Jugendliche zur Polizei, um den Sachverhalt anzuzeigen. Anschließend traf der 17-Jährige erneut auf den Mann, wurde aber diesmal von seiner Begleitung geschlagen. Aufgrund von Kopfschmerzen wurde der Verletzte vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Später am Abend kam es 22.05 Uhr zu einer Auseinandersetzung am Schrannenplatz zwischen zwei 17-Jährigen und einem 18-Jährigen. Die drei Jugendlichen waren zuvor mit einer fünfköpfigen Gruppe in einen Streit geraten, der in einer Schlägerei eskalierte. Die Beteiligten wurden leicht verletzt. (lvk)