Der FC Augsburg spielt am Mittwoch in Schwabmünchen

Die Bundesliga-Saison ist gerade einmal zwei Spieltage jung, da steht schon die erste Länderspielpause an. Der FC Augsburg nutzt die Zeit, weiter zu testen. Daher steht am Mittwoch, 3. September, ab 17 Uhr (Einlass ab 15.30 Uhr) eine Partie gegen den Zweitligisten Greuther Fürth an. Gespielt wird nicht in Augsburg, sondern in der Schwabmünchner Siegmund-Arena. Karten gibt es bis Mittwochmittag im FCA-Ticketshop und vor dem Spiel in Schwabmünchen.

Nach langer Zeit, vor elf Jahren bestritt der TSV ein Spiel gegen 1860 München, ist wieder ein großer Name zu Gast in Schwabmünchen. Rund 1800 Fans waren damals Augenzeuge des Münchner 3:1-Erfolgs. Diese Zuschauerzahl dürfte am Mittwochabend durchaus wieder erreicht werden.

Augsburg ohne zwölf in Schwabmünchen

Auch wenn ein Dutzend Augsburger Spieler für ihre Nationalteams – darunter Torhüter Finn Dahmen für Deutschland – im Einsatz sind, wird es genügend Stars zu bestaunen geben. Für den Bundesligisten ist der Test durchaus wichtig. Die Augsburger sind gut aus den Startlöchern gekommen, haben vor allem gegen die Bayern am vergangenen Wochenende eine Duftmarke hinterlassen.

Gegner Fürth hat schon vier Spiele bestritten und kommt auf zwei Siege und zwei Niederlagen. Zuletzt trafen beide Teams in der Saison 2023/24 in einem Testspiel aufeinander, damals gewann der FC Augsburg mit 4:1.

Viel Arbeit für Schwabmünchens Fußballer

Um den Andrang für das Spiel zu meistern, steht für die Schwabmünchner Fußballer viel Arbeit an. Es gilt, rund 2000 Fans in der Siegmund-Arena unterzubringen und zu verpflegen. „Da ist viel ehrenamtlicher Einsatz gefragt“, weiß Abteilungsleiter Germar Thiele. Insgesamt drei Verpflegungsstationen kümmern sich um das leibliche Wohl der Fußballfans, mit einem zweiten Eingang soll die Wartezeit am Einlass verkürzt werden. Grundsätzlich lohnt es, früh zu kommen, denn die Plätze auf der Tribüne sind rar und ums Spielfeld sieht man in erster Reihe doch am Besten.

Anspruchsvoll wird die Parkplatzsituation. Schon vor elf Jahren als der TSV 1860 zu Gast war, wurde es eng rund um das Sportgelände an der Riedstraße. Daher appelliert Thiele: „Fans aus Schwabmünchen sollten am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen. Wer von auswärts kommt, kann auch die Bahn nutzen.“ In der Zeitspanne zwischen 15 und 16 Uhr gibt es drei Busverbindungen zur Haltestelle Krankenhaus, von dort sind es knapp fünf Minuten bis zur Siegmund-Arena. Mit dem Aktivvo-Bus geht es sogar direkt bis zur Anlage. Der muss jedoch rechtzeitig per App gebucht werden.