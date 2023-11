Souveräner Sieg der Volleyballerinnen

Mit 3:0 (25:20, 25:23, 25:12) behielten die Kleinaitinger Volleyballdamen gegen die SG SGS TV 48 Erlangen die Oberhand.

Mit starken Aufschlägen von Franzi Kexel ging man mit vier Punkten in Führung, doch Erlangen legte nach, und so konnte sich keine Mannschaft einen großen Vorsprung herausspielen. Über 12:10 und 20:15 wurde es erst gegen Ende des Satzes nochmal spannend, als die Gegner drei Punkte am Stück machen konnten und Trainer Peter Maiershofer bei 22:20 eine Auszeit nehmen musste: „Wir spielen gut mit und setzen Erlangen mit starken Aufschlägen unter Druck, müssen aber konsequent und clever im Abschluss bleiben.“ So waren es drei wirkungsvolle Aufschläge von Elke Reiner und ein gut stehender Block um Luisa Nowotny und Niki Sandru, die den Satz mit 25:20 für Kleinaitingen entschieden.

Der zweite Satz war ein harter Schlagabtausch. Der FC Kleinaitingen ging wieder früh in Führung, musste diese aber zur Mitte des Satzes abgeben (14:18) und sich erst mühsam wieder herankämpfen. Durch ein gutes Stellungsspiel konnte man die guten Angriffe von Erlangen endlich abwehren und nun selbst punkten (25:23).

Angespornt von dieser guten Mannschaftsleistung spielte man im finalen Durchgang befreit auf. Gute Aufschläge von Nicki Mayr brachte den FCK 13:3 in Führung und plötzlich schien alles zu funktionieren. Libera Stefanie Gilg kratzte jede Abwehr vom Boden und durch ein undurchschaubares Zuspiel von Franzi Kexel punkteten Antonia Meyer, Niki Sandru und Elke Reiner ein ums andere Mal und ließen dem Block keine Chance (25:12).

Bereits am kommenden Samstag geht es wieder in heimischer Halle in Schwabmünchen gegen den SV Lohhof, Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

FC Kleinaitingen: Elke Reiner, Nicki Mayr, Sandra Gärtner, Emilia Meyer, Antonia Meyer, Franzi Kexel, Niki Sandru, Stefanie Kraus, Luisa Nowotny, Krissi Schaffner, Eva Kehrstephan, Stefanie Gilg, Brini Buddrus