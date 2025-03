FDP-Ortsverband Königsbrunn stellt sich neu auf

Bei der Jahreshauptversammlung der FDP Königsbrunn standen neben Rechenschaftsberichten auch Neuwahlen des Vorstands auf der Tagesordnung. Der bisherige Ortsvorsitzende, Kai Nepolsky trat nicht zur Wiederwahl an und übergab den Staffelstab an eine neue Doppelspitze. Die stellvertretende Vorsitzende und Stadträtin Dr. Ilona Reeb dankte ihm für sein Engagement während der letzten Land- und Bundestagswahl. „Viele Veranstaltungen, unter anderem die traditionelle Rosenaktion zum Valentins- und Muttertag, zahlreiche Infostände und die programmatische Arbeit in und für Königsbrunn zeichnen den OV Königsbrunn aus.“

Nach der Aussprache zu den Berichten folgte die Neuwahl des Vorstands. Hier wurden einstimmig die 34-jährige Janine Deparade und der 38-jährige Stadtrat Christian Toth als neue Vorsitzende gewählt. Das Duo versprach, durch neue Ideen sowie Kontinuität die Kommunalpolitik in Königsbrunn für alle Interessierten greifbar und zum Mitmachen einladend zu machen. „Die Kommunalwahl 2026 wird die konsequente Arbeit unserer Stadtratsfraktion zum Wohle von Königsbrunn belohnen“, so Deparade. „Wir bleiben dran und werden konstruktiv auch Themen begleiten, bei welchen wir einer Abstimmungsmehrheit unterlegen waren, damit nicht alles aus dem Ruder läuft und unsere Stadt nicht den finanziellen Kollaps erleidet“, so Christian Toth. Die nächste öffentliche Sitzung der FDP Königsbrunn findet am 7. April um 19 Uhr in The Taste, Dornierstrasse 5 statt.

Weitere Positionen im Vorstand stellvertretende Vorsitzende: Dr. Ilona Reeb Schriftführer: Dr. Christian Reeb Schatzmeister: Bastian Deparade Beisitzer: Marianne Lang, Christoph Zieher