Eine riesige Geburtstagstorte für die Gemeinschaft

30 Jahre Partnerschaft ist definitiv ein Grund für eine gebührende Feier mit allem, was dazugehört: Bereits im vergangenen Jahr hat der Deutsch-französische Freundeskreis ein Jubiläumsfest in Mittelneufnach aufsteigen lassen. Und da sich mit 30 Jahren so mancher über den Nachwuchs Gedanken macht, war die diesjährige Einladung besonders an Familien mit Kindern und Jugendlichen gerichtet.

Kunstwerk geht auf die Reise

Ihr gefolgt sind insgesamt 31 Interessierte aus den Stauden, darunter acht Kinder und Jugendliche zwischen neun und 21 Jahren. Dabei nahmen sie die Strecke von 1000 Kilometer in Kauf, um bei dem Jubiläum der am 26. August 1995 gegründeten Partnerschaft dabei zu sein. Mit im Gepäck war ein Kunstwerk von der Mittelneufnacher Bildhauerin Christiane Hellmich, was die Verbundenheit und Lebendigkeit der Partnerschaft beider Gemeinden widerspiegelt.



Da die Reise mit mehreren Fahrzeugen angetreten wurde, fand als Auftakt ein gemeinsames Treffen in Nancy mit einer kleinen Stadtbesichtigung statt. Danach ging es weiter nach Nuillé, wo am Abend die Gastfamilien mit einem Empfang warteten. Am Donnerstagnachmittag fanden gemeinsame spielerische Wettkämpfe mit typischem französischen Flair statt - Boule und Palets, beides Wurfspiele aus Frankreich. Und da man bekanntlich „wie ein König in Frankreich“ lebt, war für das leibliche Wohl bestens gesorgt mit Getränken und Grill-Spezialitäten auf Rädern, die die Gastgeber liebevoll zubereitet hatten.

Homogene Gruppe trotz der Sprachunterschiede

Aber das Schönste an dem Abend war die ungezwungene Atmosphäre der Gemeinschaft, die sich trotz der Alters- und Sprachunterschiede, zu einer fröhlichen homogenen Gruppe zusammenfügte. In Erinnerung bleiben die vielen Begegnungen mit so manch besonderen Gesprächen, die dadurch entstanden sind, begleitet von kleinen Gesten der Freundschaft und Fürsorge. Nach einem schönen Ausklingen des Abends mit der Siegerehrung fuhren alle nach Hause, um am nächsten Tag zeitig zum großen Ausflug aufzubrechen. Mit einem Reisebus ging es nach Saumur, um eine alte, traditionsreiche Destillerie mit sachkundiger Führung und Verkostung der Produkte zu besichtigen. Es folgte die Einkehr der besonderen Art in einer alten, zum Restaurant umgebauten Höhle, begleitet von dröhnendem Gewitter. Da Frankreich ohne Wein undenkbar wäre, rundete ein Besuch eines Cremant-Kellers an der Loire mit anschließender Weinprobe den Tag ab. Den Samstag konnten die Familien selbst gestalten - eine wichtige Zeit der Partnerschaft, weil wahre Verbindungen durch gemeinsame Momente und Erlebnisse entstehen.

Das runde Bestehen wird gefeiert

Am Abend fanden sich wieder alle im „Salle des Fêtes“ zusammen, um das gemeinsame Geburtstagskind Mittelneufnach-Nuillé zu feiern. Die Reden und Fürsprachen der Bürgermeister der jeweiligen Gemeinden und Vorsitzenden der Vereine wechselten sich mit gelungenen musikalischen Einlagen des lokalen Chors „As de choeur“ und der Live-Band „Jameuze“ ab. Insgesamt war es ein sehr gelungener Abend mit dem krönenden Abschluss einer riesigen Geburtstagstorte.

Der nächste Besuch der Freunde ist bereits für den Februar 2026 geplant, um gemeinsam in den Stauden Fasching zu feiern. Das ist gleichzeitig eine Möglichkeit für neue Familien, Teil der deutsch-französischen Freundschaft zu werden.