Gründungsmitglieder treffen sich beim Festakt

Das 50-jährige Jubiläum des Musikvereins Kleinaitingen wurde mit einem Festakt für die Vereinsmitglieder eingeläutet. Im Mittelpunkt standen dabei die Gründungsmitglieder aus dem Jahr 1975.

15 Frauen und Männer der ersten Stunde waren in die Lechfeldhalle gekommen. Sie alle erhielten aus der Hand des Vorsitzenden Sebastian Seifried Erinnerungsurkunden. Zuvor konnten sich die Musikveteranen bei den Klängen der Jugendkapelle davon überzeugen, dass die Zukunft des Musikvereins gesichert ist. „Ihr könnt auch beim 100-jährigen Jubiläum noch dabei sein“, sagte Seifried zu den vom Dirigenten Ulrich Thanner geleiteten jungen Musikern.

Generationen brauchen keinen Vertrag

Kleinaitingens Bürgermeister Rupert Fiehl würdigte den Musikverein als unverzichtbaren Bestandteil und Bereicherung des Dorflebens. „Ihr empfindet selbst Freude beim Musizieren und verbreitet damit Freude für Andere“, sagte er zur versammelten Jugend- und Stammkapelle. Für den Allgäu-Schwäbischen Musikbund gratulierte der Klosterlechfelder Rudi Simacek als Vertreter des Bezirks 13 zum Jubiläum. „Jung und Alt musizieren gemeinsam ohne Generationenvertrag in unbezahlbarer ehrenamtlicher Arbeit, welche die Welt ein wenig besser macht“, so Simacek.

Der junge Vorsitzende Sebastian Seifried (rechts) und der Chronist Edi Heiß als Vertreter der älteren Musiker. Foto: Schneider

Die Geschichte des Musikvereins wurde unterhaltsam von Edi Heiß als Vertreter der älteren Musiker vorgetragen. Mit Stock und Hut betrat er den Saal, nahm auf einem gemütlichen Sessel Platz und verlas den von Barbara Nix verfassten Text über den Werdegang mit dem Wechsel von Vorständen und Dirigenten und besonderen Auftritten und Reisen. Besonders erwähnte er, dass Jürgen Heider immer wieder als Interimsdirigent einsprang und die Musikkapelle über die Vakanzen hinweg führte. Ihm sei auch die Verpflichtung von Andreas Müller zu verdanken, der seit 2011 die Qualität des Ensembles gesteigert habe. Dem Dirigenten gelang es, dass der Musikverein in diesem Jahr auf dem Oktoberfest in München am letzten Sonntag auf der „Oid´n Wies`n“ aufspielen darf.

Großes Festwochenende Ende Juni

Das Jubiläum wird mit einem Festwochenende vom 27. bis 29. Juni mit Konzerten der Band „Solid Age“, den Böhmerwälder Musikanten mit Kurt Pascher, sowie einem Sternmarsch von vier Kapellen mit Gemeinschaftskonzert und einem Jugendkonzert gefeiert.

Sie haben die Gründung miterlebt Diese Gründungsmitglieder waren beim Jubiläum dabei: Hermann Beßler, Josef Büschl senior, Bernhard Eberle, Peter Fiehl, Ingeborg Geirhos, Hildegard und Leonhard Heider, Oswald Heiß, Johann Kistler, Lorenz Kistler, Hans Mark, Lorenz Müller, Franz Schäfer, Wilhelm Schmid senior und Martin Siemann.