Auf geht‘s zur Gräbinger Wiesn

Die „Gräbinger Wiesn“ startet am Freitag um 18 Uhr mit der Bierprobe auf dem Rathausplatz. Nach dem ersten Schluck Bier marschieren die Besucher unter den Klängen der Musikkapelle Graben zum Zelt an der Ecke der Lechfelder Straße und der Feuerdornstraße beim Schul- und Kulturzentrum.

Vergnügungspark und „Nacht in Tracht“

Der Vergnügungspark auf dem Festplatz ist am Freitag bereits ab 15 Uhr geöffnet. Unter dem Motto „Nacht in Tracht“ unterhält die Musikkapelle Graben die Besucher am ersten Festabend. Am Samstag sind der Vergnügungspark und das Festzelt ab 12 Uhr geöffnet. Ab dem Mittagstisch gibt es Pizza, Würstle und vieles mehr. Am Nachmittag gibt es verschiedene Angebote für Kinder und Jugendliche in Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus Graben, den Vereinen und „planlos-Touren“ aus Untermeitingen.

„Graben rockt“ im Zelt

Fetzig wird es dann am Abend im Zelt, denn ab 19 Uhr sorgt die Band „Tequila“ unter dem Motto „Graben rockt“ für Stimmung. Tischreservierungen in Verbindung mit dem Markenvorverkauf werden ab 8. September durch persönliche Vorsprache im Rathaus entgegengenommen.