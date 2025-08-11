Ferienspaß mit dem Generationenchor Fortuna

30 Kinder nahmen am Ferienprogramm des Chors Fortuna im Generationenpark Wehringen teil. Das Singspektakel begann mit einer Tier-Sing-Geschichte, gefolgt von geistlichen und weltlichen Liedern, zu denen auch getanzt werden durfte. Als die Stimmen der Sängerinnen und Sänger langsam zu kippen drohten, ging‘s über ins Verzieren und Bemalen von Handtrommeln. Natürlich durfte auch eine Stärkung nicht fehlen. Alle Hotdogs wurden samt dem Nachspeisen-Wassereis aufgegessen. Zum Abschluss gab es ein Trommel-Singkonzert mit dem afrikanischen Hochzeitslied „Si,si, si, si dolada“. Es war ein wunderschöner Nachmittag, alle Kinder und mit ihren Betreuerinnen waren glücklich und zufrieden.

