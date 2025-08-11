Ferrari beschädigt: Polizei hat bereits eine Spur

Vermutlich beim Ein- und Ausparken in der Königsbrunner Bürgermeister-Wohlfarth-Straße wurde am Freitagabend ein Ferrari beschädigt. Der rote Sportwagen stand laut Polizei zwischen 19 und 21 Uhr auf einem der vier Parkplätze am Europaplatz.
Schaden am Ferrari in Höhe von rund 3000 Euro
Der Unfallfahrer hinterließ einen Lackschaden an der hinteren linken Fahrzeugseite in Höhe von rund 3000 Euro. Die Polizei hat offenbar schon eine Spur: Es könne davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Tatfahrzeug um ein dunkelblaues BMW-Cabrio handeln dürfte, das ein AIC-Kennzeichen trug.
Polizei sucht Zeugen
Hinweise zur Fahrerflucht nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)
