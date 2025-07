Ein neuer Platz für die Heilige Radegundis

Beim traditionellen Radegundisfest in Waldberg heißt es für den Musikverein „d’Schwarzachtaler“ am Eröffnungssamstag immer zuerst: Die Arbeitsschürzen mit der Musikertracht tauschen und selbst zu den Instrumenten greifen. Dann nämlich spielen die Musiker und Musikerinnen selbst zum Bieranstich auf. Für das restliche Festwochenende gilt: Sich an den verschiedenen Arbeitsdiensten beteiligen. Diese gehen von der Arbeit an der Kaffee- und Kuchentheke über den Dienst in der Bar oder den Badeentenverkauf bis zum ungeliebten Toilettendienst. Doch in einem gut organisierten und vor allen Dingen zusammen haltenden Verein wie den Schwarzachtalern findet sich auch für diese notwendige Arbeit am Ende immer ein Helfer.

