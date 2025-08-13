Ein Fest zu Mariä Himmelfahrt

Zum höchsten Schwabegger Feiertag, dem Patroziniumsfest der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, veranstalten die örtlichen Vereine mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern am Freitag, 15. August, das traditionelle Schwabegger Fest.

Bereits um 6 Uhr starten die Jagdhornbläser und die Böllerschützen der SG Schwabegg mit dem Weckruf. Nach dem festlichen Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche beginnt um 11.30 Uhr am Sportplatz der Frühschoppen mit dem Musikverein Schwabegg. Zum Mittagstisch gibt es die Spezialitäte, nachmittags Kaffee und Kuchen. Auch der Süßigkeitenstand auf dem Festplatz ist wieder geöffnet. Die Kinder des Regenbogenchors sorgen um 15 Uhr mit fröhlichen Liedern für gute Laune. Da Zelte aufgestellt werden, die sowohl Schutz vor Sonne als auch vor Regen bieten, wird bei jedem Wetter bis zum frühen Abend gefeiert. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!