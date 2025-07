Feuerwehr nimmt wichtigen Platz in der Dorfgemeinschaft ein

Mit Musik und einem zünftigen Festumzug begann die Feuerwehr Reinhartshausen den Festsonntag zum 150-jährigen Jubiläum.

Der Einmarsch erfolgte rechtzeitig zur einzigen Schauübung: Das Altartuch im Festzelt hatte durch eine Kerze Feuer gefangen und musste gelöscht werden. In Anbetracht der großen Dichte auch an Kollegen aus befreundeten Wehren bestand für die Besucher allerdings nie Gefahr. Pfarrer Dominic Ehehalt, der den Festgottesdienst hielt, fand im Gleichnis des barmherzigen Samariters eine passende Gegenüberstellung. „Es zeigt an, dass wir Gott folgen können, indem wir dem helfen, der unsere Hilfe braucht“, sagte er. Die Freiwilligen würden diesem Aufruf folgen und in ihren Mitmenschen jemanden sehen, der Hilfe braucht. „Dafür investieren sie ihre Zeit“, so Ehehalt. Trotzdem merke jeder, wie gut es tue, anderen zu helfen, das sei ein urchristlicher Auftrag. Ein Auftrag, den die Wehr in Reinhartshausen seit 150 Jahren erfüllt.

Am 31. März 1875 wurde die Wehr mit 52 Mann gegründet. Lehrer Johann Zinsmeister war der erste Vorsitzende, Ulrich Leichtle der Kommandant. Sechs Jahre später wurden neue Statuten entworfen und ein Antrag über eine einheitliche Uniformierung der Wehr eingebracht. Dieser wurde wegen Geldmangels abgelehnt. So blieb die Wehr einfach gekleidet und auch die Löschhilfsmittel waren eher spärlich. Erst 1896 wurden ein Steigerwagen angeschafft und die Kameraden erhielten 16 Mark Zuschuss für die Beschläge einer Anschlagleiter. Das 25-jährige Gründungsjubiläum wurde 1900 in bester Reinhartshauser Tradition allerdings schon groß gefeiert. Bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs blieb es ruhig im Dorf. Viele Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr wurden dann allerdings zum Dienst an der Waffe einberufen. Zurück blieben nur ganz junge und ältere Männer, die das Dorf vor Feuersbrunst schützten.

1929 gab es die ersten Uniformen

Nachdem 1928 eine neu gekaufte Handspritze die technische Seite der Wehr stärkte, gab es 1929 endlich die ersten Uniformen für Reinhartshausen. Sie wurden vom Schneider Karl Schuster aus Burgwalden gefertigt. Die Mitglieder mussten die Uniformen jedoch selbst bezahlen, vom Verein und der Gemeinde gab es dazu je fünf Mark Zuschuss. Wer allerdings innerhalb von fünf Jahren nach Erhalt der Uniform aus dem Verein austrat, musste auch dieses Geld wieder zurückzahlen. Schon früh hatte sich Reinhartshausen dem Training und der Prävention verschrieben. So wurde die erste Brandschutzwoche 1934 abgehalten. Bei einer Geräteübung zeigten die Mitglieder ihr Können, dazu gab es eine motivierende Ansprache durch den Vorstand.

Krise mit Beginn des Zweiten Weltkriegs

Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges geriet die Wehr in eine erneute Krise: alle wehrfähigen Männer waren einberufen oder gefallen. Die Feuerwehr musste 1945 eine weibliche Gruppe aufstellen, um den Brandschutz im Ort zu gewährleisten. Nach Kriegsende wurde diese wieder aufgelöst. Dafür hielt der technische Fortschritt Einzug im Dorf: 1946 wurde die erste Motorspritze, eine T5 4, sowie 160 Meter B-Schläuche angeschafft. Ersatz für dieses Gerät gab es erst wieder 1957 mit einer neuen Motorspritze.

Das 100-jährige Gründungsjubiläum, das jährliche Aufstellen des Maibaums für welches die Feuerwehr seit 1977 verantwortlich ist und weitere Feste und Veranstaltungen zeigen, dass die Feuerwehr Reinhartshausen nicht nur sicher ist in der Brandbekämpfung und seit einigen Jahrzehnten in der immer wichtiger gewordenen technischen Hilfeleistung, sondern dass die Wehr auch einen wichtigen Platz im Dorfgefüge und in der Dorfgemeinschaft einnimmt. So ist es kaum verwunderlich, dass das neue Fahnenband zum Jubiläum von den restlichen Ortsvereinen in Reinhartshausen gestiftet wurde.

150 Jahre als „echtes Stück gelebter Geschichte“

Bürgermeister Klaus Förster freute sich über die große Jubiläumsfeier. „150 Jahre sind ein echtes Stück gelebte Geschichte von Menschen, die nicht wegsehen, sondern zupacken. Menschen, die das nicht für ihren Ruhm machen, sondern da sind, weil sie gebraucht werden“, so Förster. Landrat Martin Sailer gratulierte ebenso wie Kreisbrandrat Christian Kannler.