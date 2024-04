Dafür gibt Schwabmünchen heuer Geld aus

Fast 65 Millionen umfasst der Schwabmünchner Haushalt. Auch wenn die Gewerbesteuereinnahmen niedrig sind, kann die Stadt mehr investieren als im Vorjahr.

Der Haushalt für das 2024 steht. Und wie immer steckt viel Arbeit darin. Nicht nur für Schwabmünchens Stadträte, die in mehreren Sitzungen das 731 Seiten und 65 Millionen Euro umfassende Papier auf den Weg brachten. Viel zu tun hatte auch die Verwaltung, vor allem die Kämmerei um Bernhard Jauchmann. Allein zwölf Millionen Euro wurden eingespart, ehe das Papier in den Rat ging. "Der größte Teil daraus waren Baumaßnahmen, die wir verschieben konnten, zum Teil auch weil wir die in der Summe gar nicht hätten umsetzen können", erklärte Kämmerer Bernhard Jauchmann.

Darunter fällt unter anderem die Erweiterung des Bauhofes. Dort soll mit einer gemieteten Halle der aktuelle Bedarf an Fläche gedeckt werden. Weitere Kürzungen in den vorbereitenden Haushaltsberatungen Sitzungen sparten nochmals einen siebenstelligen Betrag ein, allein beim Verwaltungshaushalt waren es mehr als eine Million. Trotzdem kommt die Stadt nicht um eine Entnahme von 7,5 Millionen Euro aus der Rücklage herum, plant zudem mit einer Kreditaufnahme von 1,75 Millionen.

Gewerbesteuer und Kreisumlage sind die Sorgenkinder

Die weiterhin hohe Kreisumlage (12,5 Millionen) ist der größte Ausgabeposten. Auf der Ausgabenseite sind auch die Personalkosten (8,3 Millionen) ein Faktor. Einnahmenseitig ist die Einkommenssteuer mit 11,45 Millionen an Position eins. Die Gewerbesteuer wird mit 8,25 Millionen veranschlagt. Vor zwei Jahren waren es noch 17,5. Rund 73 Prozent der 1377 Schwabmünchner Betriebe werden in diesem Jahr voraussichtlich keine Gewerbesteuer zahlen. Insgesamt umfasst der Verwaltungshaushalt 44 Millionen Euro und kann nur durch eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt ausgeglichen werden. Eigentlich sollte das Geld aber in die andere Richtung fließen.

Schwabmünchen investiert mehr als im Vorjahr

"Das ist kein Luxus, das ist alles sinnvoll." Mit diesen Worten umschrieb Bürgermeister Lorenz Müller den Vermögenshaushalt, der in diesem Jahr knapp 21 Millionen Euro umfasst. Dabei betonte Müller, "dass wir auch weiterhin die Vereine im gewohnten Maße unterstützen und da nicht kürzen." Der größte Investitionsposten ist weiterhin das Hallenbad mit 6,7 Millionen. Rund 1,3 Millionen fließen ins Rohrnetz des Wasserwerkes, in Summe werden rund drei Millionen für Wasser und Abwasser investiert. Eine Million ist noch für den St. Anna Kindergarten zu berappen. Für viele erfreulich ist auch die Million, die beim "Alten Rathaus" steht. Dort soll es noch in diesem Jahr losgehen.

Hoffnung auf bessere Jahre

Für die kommenden Jahre ist die Stadt optimistisch. Die Steuereinnahmen dürften nicht weiter sinken, dafür aber die Ausgaben in die Kreisumlage. Auch eine Schlüsselzuweisung vom Freistaat ist in den kommenden Jahren nicht auszuschließen. Eine bessere Einnahmesituation ist auch notwendig, denn in den kommenden Jahren stehen weitere große Ausgaben an, allen voran die Erneuerung der Kläranlage. Mit Blick darauf mahnte Stadtrat Ivo Moll ( SPD) dies auch bei den Gebühren im Blick zu haben, um unnötige Härten zu vermeiden. Ebenso forderte er, sich schon jetzt der Folgekosten des Hallenbades anzunehmen. Bürgermeister Lorenz Müller sagte, dass man schon an beiden Themen dran sei.

Die Fraktionen im Schwabmünchner Stadtrat sind zufrieden

Lobende Worte gab es von allen vier Fraktionen. Bernhard Albenstetter (CSU) stellte fest, "dass die Gestaltung im Vergleich zu den vorigen Jahren komplexer war". Er sagte, dass "es mit Blick auf die Gesamtlage ein guter Haushalt ist." Auch Reinhold Weiher von den Freien Wählern war zufrieden: "Wir investieren nicht in Steine, sondern in Menschen. Wir stehen hinter dem Haushalt." Zudem fordert er einen optimistischen Blick in die Zukunft. "Wir müssen dabei neue Wege gehen, neu denken." Konstantin Wamser (SPD) bezeichnete den Haushalt als "vernunftorientiert". Die SPD-Fraktion hat bei den internen Beratungen die BOB-Methode angewandt, so Wamser. "Wir haben nach Bauchgefühl geprüft, überlegt, was Oma und Opa gemacht hätten und vermieden, dass es in der Bild-Zeitung stehen kann." Wamser fordert auch ein, zu hinterfragen, "ob alle Prozesse im Bereich der Verwaltung effektiv sind". Stadtrat Hans Pfänder lobte die gute Zusammenarbeit im Gremium. Zudem "ist es gelungen, trotz der Einsparungen das Wichtige nicht zu vernachlässigen".