Findet Türkgücü Königsbrunn zurück in die Erfolgsspur?

Türkgücü Königsbrunn hat den Kontakt zur Spitze verloren und will zurück in die Erfolgsspur. Leicht wird das aber nicht.

Mit der 2:3-Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen den TSV Ziemetshausen hat der SV Türkgücü Königsbrunn den Kontakt zur Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga verloren. Aber von Aufstiegsambitionen war in dieser Saison ohnehin keine Rede. Dennoch hat das Team aber schon den Anspruch, guten und möglichst erfolgreichen Fußball zu spielen, und das gelingt am besten, wenn Spiele auch gewonnen werden.

Nun soll die kleine Ergebnisdelle, zu der auch das Unentschieden in Haunstetten eine Woche zuvor gehört, wieder ausgebügelt werden. Allerdings kommt ganz sicher eine harte Nuss am Sonntag ins Hans-Wenninger-Stadion. Es ist kein geringerer als der Landesligaabsteiger SV Cosmos Aystetten. Beide Teams haben 16 Punkte und weisen exakt die gleiche Bilanz mit fünf Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen auf. Nur die um drei Tore bessere Tordifferenz bringt Aystetten Platz vier vor dem SV Türkgücü ein. Die Formkurve des SV Cosmos zeigte zuletzt nach oben. Mit 4:0 wurde der TSV Haunstetten vom Platz gefegt. Immerhin ein Gegner, gegen den sich die Königsbrunner im Derby sehr schwertaten und sich torlos trennten. Das vorherige Auswärtsspiel der Aystetter ging allerdings mit 2:4 in Oberstdorf verloren. Gleichwohl werden die Spieler des SV Türkgücü gegen diesen Gegner eine Schippe drauflegen müssen, denn er ist sicher eine Nummer größer als der TSV Ziemetshausen.

Egor Keller wieder fit?

Interims-Spielertrainer Burak Tok wird bei dieser Partie wohl wieder die zentrale Abwehrrolle einnehmen und nicht das Tor hüten, wie in der zweiten Halbzeit gegen Ziemetshausen. Den verletzten Stammkeeper Burak Parlak wird wohl Nuri Carpan aus der zweiten Mannschaft ersetzen. In der Sturmspitze hoffen die Königsbrunner auf den Einsatz von Egor Keller nach seiner Oberschenkelzerrung. Mit ihm könnte die Offensive um Kerem Cakin, Hakan Kocahkaya und den starken Mittelfeldspielern Kaan Dogan oder Cemal Nam noch mehr Effizienz erhalten. Bei den Gästen ist Pascal Mader mit sechs Toren in sechs Spielen der erfolgreichste Schütze. Bisher gab es erst eine Bezirksligabegegnung der beiden Vereine. Im Oktober 2019 siegten die Aystetter in Königsbrunn beim damaligen Kampf um Platz zwei mit 2:1. Das Spiel findet am Sonntag um 15 Uhr im Königsbrunner Hans-Wenninger-Stadion statt. Schiedsrichter ist Lukas Schregle.