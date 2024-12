Fischacher Weihnachtsmarkt steht in den Startlöchern

Auch in diesem Jahr findet wieder am 3. Adventswochenende der Fischacher Weihnachtsmarkt statt. Von Freitag, 13. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember, hüllt der Marktplatz sich in eine stimmungsvolle Atmosphäre. Geöffnet ist der Markt am Freitag von 18 bis 22 Uhr, am Samstag von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag von 16 bis 20 Uhr.

Die musikalische Umrahmung übernehmen der Musikverein Fischach, dessen Schüler- und Jugendkapelle sowie das Querflötenensemble der Musikschule Stauden. Am Freitag nach der Eröffnung durch Bürgermeister Peter Ziegelmeier um 18 Uhr darf man sich auf eine Singeinlage der Kindergartenkinder der Kindertagesstätte „St. Michael“ freuen. Für das leibliche Wohl sorgen die örtlichen Vereine. Am Freitag werden von der Kindertagesstätte „St. Michael“ aus Fischach, am Samstag von der Kindertagesstätte „St. Vitus“ Willmatshofen, und am Sonntag vom Zentrum Kinderlachen heiße Waffeln angeboten.

Die Fischacher Vereine sorgen für abwechslungsreiche Verpflegung

Die Feuerwehr Fischach bietet Bratwürste, Bosna, kalte Getränke und Kartoffelpuffer mit Apfelmus an, der Musikverein Fischach wird Kinderpunsch, diverse Glühwein-Kreationen, heiße Birne und Williams-Christ-Birne verkaufen. Die Abteilung Fußball des TSV Fischach bietet Steaksemmeln, Feuerwurst, Pommes, Bier, Aperol Hot und kalte Getränke an. Bei der Interessengemeinschaft „Alte Schule Wollmetshofen“ gibt es Krautschupfnudeln und ausgefallene alkoholische Heißgetränke. Der Freundeskreis Kölberbergkapelle bietet Taquitos, heissen Caipirinha und alkoholfreie Getränke an. Die Tafel Stauden bietet Gulaschsuppe und Schlotfeger an, die StaudenSingers zudem Grießschnitten gebacken mit Zimt und Zucker, Marillenlikör mit Sahnehäubchen, Glühbier mit Doppelkorn und Sahne sowie Gewürztee an.

Kolpingsfamilie lädt zum Theaterstück ein

Süßigkeiten wie gebrannte Mandeln, Nüsse, Popcorn, Früchtebrot etc. werden ebenso auf dem Markt angeboten. Außerdem gibt es eine reiche Auswahl an hübschen, vorwiegend selbst kreierten Geschenkideen für das Weihnachtsfest. Verschiedene Stände bieten Liköre, Honig, Schmuck, Holz- und Strickarbeiten und vieles Mehr zum Verkauf an. Der Nikolaus besucht die Kinder am Sonntag um 18 Uhr. Er kommt traditionell mit der Kutsche zum Marktplatz, spricht zu den Kindern und verteilt kleine Geschenke.

In der adventlich beleuchteten Pfarrkirche „St. Michael“ lädt die Kolpingsfamilie Fischach im Rahmen der Feierlichkeiten zu ihrem 100. Jubiläum zu einer adventlichen Einstimmung ein. Am Samstag um 17 und um 18 Uhr findet ein „Kleines Engelstheaterstück mit Liedern“ der Theatergruppe der Kolpingsfamilie Fischach und dem Chor Esperanza in der Kirche statt. Die Aufführung dauert etwa 20 Minuten. (AZ)