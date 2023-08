Im Jahr 2027 soll die Staudenbahn in Betrieb gehen

Plus Das Landratsamt Augsburg und die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm schließen einen Kooperationsvertrag. Ziel ist es, die Staudenbahn zwischen Gessertshausen und Langenneufnach zu reaktivieren.

„Es ist ein Meilenstein, hin zu einer Wiederinbetriebnahme der Staudenbahn“, sagte Landrat Martin Sailer im Fischacher Rathaus, als die Unterschriften auf dem Kooperationsvertrag mit den Stadtwerken Ulm/ Neu-Ulm (SWU) noch nicht ganz trocken waren. Sowohl Landrat Sailer als auch die Vertreter der SWU, Ralf Gummersbach und Werner Ziegelmeier, sind zuversichtlich, dass die 1991 stillgelegte Staudenbahn Anfang 2027 wieder ihren Dienst aufnimmt. Der Betrieb soll dann von der SWU organisiert werden, die bereits Erfahrungen mit derartigen Streckenreaktivierungen hat.

Sicher ist das jedoch noch nicht. Denn noch gibt es eine Hürde zu überwinden: Es fehlt die Förderzusage für die Zuschüsse aus Berlin. Ohne die würde das rund 37 Millionen Euro teure Projekt ein jähes Ende nehmen. SWU-Geschäftsführer Gummersbach sagt: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Die Kosten-Nutzen-Relation ist gut und das nötige Fahrgastaufkommen werden wir auch erreichen.“ Er sieht daher keinen Grund, warum die Bundesgelder nicht fließen sollten. Zumal die rund 13 Kilometer lange Bahnstrecke einen Beitrag leisten könnte, die Verkehrssituation in den Stauden erheblich zu verbessern. Stündlich sollen die Züge von Langenneufnach Richtung Augsburg und zurück fahren. Die Fahrzeit wird dabei rund 25 Minuten betragen. Es sei bereits mit der Deutschen Bahn vereinbart, dass geprüft wird, ob es möglich sein wird, ohne Umsteigen Augsburg zu erreichen.