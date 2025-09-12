Sie machen sich als Maler in Fischach selbstständig: „Wieso haben wir nicht früher gegründet?“

Wer an Start-up denkt, an Unternehmensgründung, denkt an Garage und Keller. In ersterer wurden Microsoft und Google gegründet. Im Keller seiner Großmutter verkaufte der Gründer des Sportartikelherstellers Under Armour in den Anfangstagen seine Ware. Einen Keller als Büro und eine Garage als Lager haben Manuel Kopp und Rocco Silipo. In Fischach haben die beiden im Juli den Malerbetrieb „MR. Maler“ gegründet. Haben sie es bereut?
Fischach
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden