Blumiges Flair begrüßt die Besucher in der vierten Eisdiele Königsbrunns. Am 15. und 16. Juni, den beiden ersten Tagen nach Eröffnung der „Icy Blossom Gelato Boutique“, wurde das komplette Angebot bis zum Abend aufgekauft. Die Besucher gaben positive Rückmeldung zum liebevoll gestalteten Interieur in zartem Rosé. Bestellt wurden auch exotische Eissorten.

Ramona Hofmeister-Weber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eisdiele Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis