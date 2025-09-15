Wachsende Fremdenfeindlichkeit macht dieser Flüchtlingshelferin Sorgen

Inge Herz aus Fleinhausen ist eine engagierte Flüchtlingshelferin. Mit einem Senegalesen sorgte sie dafür, dass mit Mangroven große Flächen des afrikanischen Landes aufgeforstet wurden und rund 33.000 Menschen dort in ihrer Heimat leben können. Wenn es sein muss, spricht sie auch deutliche Worte: Eine Dankesurkunde schickte die Landkreis-Botschafterin als Kritik an der damaligen Flüchtlingspolitik zurück ans Sozialministerium.

Was ist Ihr größtes Talent und wie setzen Sie es für den Landkreis ein?

INGE HERZ: Menschen zu helfen. Ich bin seit zehn Jahren in der Flüchtlingshilfe engagiert und organisiere ein Projekt zur Entwicklungshilfe in Senegal. Die Botschaft: Einander annehmen und helfen.

Beschreiben Sie Ihren Lieblingsort im Landkreis. Wann suchen Sie ihn auf? Und mit wem?

HERZ: Fleinhausen mein Haus und mein Garten

Welchen Ort im Landkreis sollte man lieber meiden?

HERZ: Da kenne ich keinen.

Was ist Ihr persönlicher Ausflugs-Klassiker im Landkreis?

HERZ: Leider habe ich auch keinen Ausflugsklassiker im Landkreis.

Was war für Sie die größte Veränderung im Landkreis, seit Sie hier leben?

HERZ: Die Fremdenfeindlichkeit gegenüber Ausländern und die Gewaltbereitschaft.

Vor ihnen hängt ein großes weißes Plakat. Welche Botschaft würden Sie darauf schreiben?

HERZ: ,,Im Frieden miteinander leben - so leben, dass alle leben können“

Können Sie beim Nichtstun nichts tun?

HERZ: Ja.

Haben Sie ein Vorbild?

HERZ: Jesus.

Wenn Sie die Zeit zurückdrehen könnten: Wie alt wären Sie noch einmal gerne und warum?

HERZ: Ich lebe im Jetzt und das ist gut so.

Vor was haben Sie Angst? Was hilft Ihnen in Situationen, die schwierig sind?

HERZ: Ich habe keine Angst, da mein Glaube mich trägt.

Welche Frage wurde vergessen?

HERZ: Wie geht es Ihnen?

Serie: Die Redaktion stellt ausgewählte Landkreis-Botschafter vor - das sind Persönlichkeiten, die ihre Wurzeln im Augsburger Land haben und für den Landkreis Augsburg werben.