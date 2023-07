Flugtag

Fliegen mit Behinderung: Glücksmomente beim Flugtag hoch über Schwabmünchen

Plus Auch die 40. Auflage des Flugtages für Menschen mit Behinderung sorgte für viele glückliche Momente. Fast 5000 Fluggäste waren in den vergangenen Jahrzehnten dabei.

Von Christian Kruppe

Mit einem breiten Grinsen steigt Gerhard aus Nordendorf aus der Cessna aus. Er reckt beide Daumen nach oben und die Glücksgefühle sind im anzusehen. "Wir sind über Bobingen, Wehringen und Großaitingen geflogen - das war wunderbar", freute er sich. Für ihn war es nicht der erste Flug. "Aber der ist schon so lange her, da war es einfach wieder Zeit", erklärt er. Und eines ist für ihn auch klar: "Wenn ich wieder die Chance bekomme, dann mach’ ich es wieder." Genau um diese Glücksmomente geht es, wenn das Rote Kreuz aus dem Augsburger Land und der Luftsportverein Schwabmünchen den "Flugtag für Menschen mit Behinderung" in Schwabegg auf die Beine stellen. Und dass schon seit mehr als 40 Jahren.

Flugtag für Menschen mit Behinderung ist in Bayern einmalig

Für Florian Boehlke vom Luftsportverein ist es selbstverständlich, als Verein und Gastgeber mitzuwirken. "Sehen sie einfach in die Gesichter der Menschen, wenn sie wieder aus dem Flieger steigen. Dann wissen sie, warum wir das tun", so der Boehlke, der selbst den ganzen Tag hinter dem Steuerknüppel saß.





