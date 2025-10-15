Wechsel an der Spitze des Förderkreises der Leonhard-Wagner-Schulen nach 28 Jahren

Es ist die letzte Jahreshauptversammlung des Förderkreises der drei Schwabmünchner Leonhard-Wagner-Schulen, die Peter Frankenberger als Vorsitzender leitet. Nach 28 Jahren an der Spitze des gemeinnützigen Vereins legt der 88-Jährige nun sein Amt turnusgemäß zu den anstehenden Wahlen nieder. „Aber das hat natürlich nichts mit dem Alter zu tun“, witzelt mit einem Augenzwinkern. „Ich möchte diese Aufgabe in jüngere Hände legen“, sagt er direkt anschließend mit ernster Stimme. Diesen Schritt hat er sich gut überlegt, dennoch fällt ihm der Abschied sichtlich schwer.

Frankenberger zeigt vom ersten Tag an Präsenz für den gemeinnützigen Verein und bittet um Spenden und neue Mitglieder - bis heute. Auf jeder Abschlussfeier der drei Schulen, jedes Jahr. Auf Fünftklasselternabenden, Schulfesten und Veranstaltungen. Von kleineren körperlichen Beeinträchtigungen des Alters, lässt er sich nicht beirren. Wenn die Beine nicht mehr so mitmachen, wie sie sollen, fährt Frankberger eben mit dem „Lamborghini“ vor, so nennt er seinen roten Rollator.

Der Abschied fällt ihm schwer

Seit fast drei Jahrzehnten steckt der ehemalige Sparkassen-Chef sein Herzblut in den Verein, hilft alleinerziehenden, armen oder kranken Eltern bei der Finanzierung der nächsten Klassenfahrt des Nachwuchses und unterstützt Schulprojekte. „Es gab einen Fall, der hat mich sehr berührt. Da habe ich am Telefon mitgeweint. Das ging mir verdammt nah“, erzählt Frankenberger.

Für die Entscheidung jetzt aufzuhören, hat er sich Zeit gelassen. Erst vor gut zwei Monaten hat er den Schatzmeister des Vereins gefragt, ob er die Nachfolge antreten würde. „Ich habe Gerhard Palme schon vor sieben Jahren bei einem zufälligen Treffen im Supermarkt gefragt, ob er nicht Schatzmeister im Förderkreis werden will. Schon damals mit dem Hintergedanken, dass er eines Tages ein toller Nachfolger sein könnte.“

Der Wunschkandidat erhält alle Stimmen

Frankenbergers Wunschkandidat wird in der Sitzung einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der 72-Jährige war zuletzt stellvertretender Schulleiter am Gymnasium in Schwabmünchen und ist seit 2018 in Pension. Frankenbergs Weg, im Verein Bedürftige möglichst wohlwollend und mitfühlend zu unterstützen, möchte Palme weitergehen. Kleinere Neuerungen, wie beispielsweise ein QR-Code für Spenden auf dem Flyer, sind in Planung. Gerhard Palme bewundert Frankenbergers Engagement. „Er hat immer persönliches Mitgefühl gezeigt, wenn Eltern einen Antrag gestellt und ihre finanziellen Sorgen mitgeteilt haben. Er konnte sich stets die Situation hineindenken und mitfühlen.“ Die Neuwahlen ergaben auch weitere Änderungen im Team (siehe Infokasten).

Das Ziel des Förderkreises ist die finanzielle Unterstützung von Schülern, die aufgrund der wirtschaftlichen Situation im Elternhaus von gemeinsamen Aktionen zur Stärkung der Klassengemeinschaften, insbesondere bei Klassen- oder Studienfahrten, nicht teilnehmen könnten. Zudem werden Schulprojekte unterstützt. Der Verein wurde 1981 mit 25 Mitgliedern gegründet. Heute hat er 486 Mitglieder. Mit bislang insgesamt 275.000 Euro hat der Förderkreis Schüler und Schulprojekte in den vergangenen 44 Jahren unterstützt. In Frankenbergers Amtszeit waren es durchschnittlich 8000 Euro pro Jahr. Ein Mitgliedschaft im Verein kostet 15 Euro jährlich. Zudem spenden häufig Firmen für zweckgebundene Projekte wie den Schulzirkus. Kommendes Jahr steht das Musical „Der große Gatsby“ an, auch da wird der Förderkreis als Schirmherr und bestimmt auch als Unterstützer gefragt sein.

Das neue Vorstandteam des Förderkreises Vorsitzender: Gerhard Palme Stellvertretende: Vorsitzende: Iris Weiß Schriftführerin: Doris Bißle Schatzmeisterin: Theresa Dreher Kassenprüfer: Josef Alletsee und Sabine Labermeier