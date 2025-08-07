Streuobstbäume werden gefördert

Streuobstwiesen sind wertvolle Lebensräume für Insekten, Vögel und viele andere Tierarten – sie prägen die Landschaft und liefern gesunde, regionale Früchte. Jede Neupflanzung hilft, das Streuobsterbe in Bayern zu bewahren. In den vergangenen Jahrzehnten sind die Streuobstbestände in Bayern stark zurückgegangen. Mit dem Streuobstpakt will die Staatsregierung gemeinsam mit Verbänden und der Wirtschaft gegensteuern. Ziel ist es, bis zum Jahr 2035 eine Million neue Streuobstbäume zu pflanzen.

Aus diesem Grund fördert das Bayerische Landwirtschaftsministerium den Kauf von hochstämmigen Streuobstbäumen mit bis zu 45 Euro pro Baum. Informationen dazu gibt es im Internet auf den Seiten des Ministeriums. Die Förderung beantragen kann jeder, egal ob Privatperson, Verein, Schule, landwirtschaftlicher Betrieb oder Kommune. Pro Grundstück können zwischen zehn und 100 Bäume beantragt werden.

Bonus für Anträge aus der Region ILE „Zwischen Lech und Wertach“

Die ILE „Zwischen Lech und Wertach“ bietet Antragsstellern, die aus der ILE-Region (diese umfasst Hiltenfingen, Langerringen, Lamerdingen, Obermeitingen, Hurlach, Igling und Amberg) einen weiteren Bonus. Sollten dort die Kosten der Bäume die geförderten 45 Euro übersteigen, wird der Mehrbetrag von der ILE übernommen. Somit verbleiben bei der Pflanzung lediglich die Kosten für notwendiges Pflanzmaterial wie Pfähle, Bindematerial oder Verbissschutz.

Dazu gibt es ein Bewerbungsformular auf der Webseite der ILE. Dies muss bis zum 22. September zurückgesendet werden. Die ILE kümmert sich um die Baum-Auswahl und wickelt die Bestellung bei der regionalen Baumschule Haage und das Förderverfahren ab. Die Ausgabe der Bäume erfolgt voraussichtlich Ende Oktober 2025 oder Anfang November an zentralen Ausgabestellen innerhalb der ILE-Region. (AZ)