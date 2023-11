Hilfe für Sportvereine: Schwabmünchen stockt nicht auf

Der Freistaat hat mit Blick auf den Ukraine-Krieg die Vereinspauschaule verdoppelt. Der Zuschuss der Stadt bleibt jedoch gleich.

Während der Pandemiejahre 2020 und 2021 hat der Freistaat Bayern die Förderung der Sportvereine, die sogenannte Vereinspauschale, verdoppelt. Das heißt, statt der üblichen 29 Cent pro Mitgliedereinheit gab es 58 Cent für die bayerischen Sportvereine. In diesem Jahr hat Bayern nicht nur die Mitgliedereinheit auf 30 Cent erhöht, sondern auch noch verdoppelt. In Schwabmünchen gibt es noch einen weiteren Bonus: Seit 2006 legt die Stadt 65 Prozent nochmals drauf. Nun wurde von Seiten des TSV Schwabmünchen beantragt, diese Förderung analog des "bayerischen Weges" ebenfalls zu verdoppeln. Mit rund 27.000 Euro würde dies die Stadtkasse belasten.

Löwenanteil für den TSV

Bernhard Albenstetter, Fraktionsvorsitzender der CSU, erteilte dem Wunsch eine klare Absage. "Wir müssen aufs Geld schauen. Wir sollten die übliche Förderung weiter bezahlen. Eine Verdoppelung ist, wie in der Haushaltsklausur besprochen, nicht drin", so Albenstetter. Reinhold Weiher ( Freie Wähler), Vorsitzender des TSV Schwabmünchen, verdeutlichte die Bedeutung des TSV, der 22.000 Euro den Löwenanteil der Förderung erhalten würde: "Wir haben rund 4000 Mitglieder, 19 Abteilungen und gepflegte Sportanlagen. Daher wäre es schön, wenn die Stadt den Weg des Freistaates mitgehen würde."

Griff in die Portokasse?

Zudem betone Weiher, "dass ihm klar ist, dass es sich dabei um eine freiwillige Leistung der Stadt handle, die aber immerhin für 4000 Menschen sei." Bürgermeister Lorenz Müller stellte dazu dar, dass die Stadt von den Vereinen neben der Förderung auch nichts für die Nutzung der Sportanlagen verlange, was andernorts üblich sei. Zudem halte er die Maßnahme des Freistaats "als eine Maßnahme im Wahlkampf". Auch Stadtrat Germar Thiele (Freie Wähler), Abteilungsleiter der Fußballer, sprach sich für die Verdoppelung aus. "Mit Blick auf das Haushaltsvolumen ist dies doch nur ein Griff in die Portokasse", meinte er. Am Ende war das Votum eine klare Sache, nur drei Stadträte waren für die Verdoppelung der Schwabmünchner Zusatzleistung. Die Fortführung der Förderung an sich erneut bewilligt.