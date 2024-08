Mit einer Spende zum neuen Ultraschallgerät

Die Wertachkliniken haben gut 30.000 Euro in ein mobiles Ultraschallgerät für den Standort Schwabmünchen investiert. Der Förderverein unterstützt sie mit 15.000 Euro. Mobile Geräte haben laut einer Mitteilung der Klinik den Vorteil, dass sie von mehreren Abteilungen genutzt werden können. Die Anästhesisten und die Intensivmediziner der Wertachklinik in Schwabmünchen teilen sich seit einiger Zeit ein mobiles Ultraschallgerät. Aber seit einem Jahr gibt es in Schwabmünchen mit der Gefäßchirurgie eine neue Fachabteilung, die genau dieses Gerät ebenfalls gerne nutzt. Deshalb haben sich die Ärzte an den Förderverein der Wertachklinik Schwabmünchen gewandt. Den Wert des neuen Gerätes musste man dessen Vorsitzenden, Dr. Michael Küchle (mittig im Bild), nicht erklären. „Ich bedaure nur, dass die Technik in meiner aktiven Zeit als Chefarzt der Wertachkliniken noch nicht so weit fortgeschritten war“, erklärte der Anästhesist bei der Übergabe des Gerätes. Professor Alexander Hyhlik-Dürr (rechts im Bild) ist Direktor der Klinik für Gefäß- und endovaskuläre Chirurgie am Universitätsklinikum Augsburg sowie Chefarzt der Gefäßchirurgie in Schwabmünchen. Die Fachabteilung der Wertachklinik wurde vor einem Jahr in Kooperation mit dem Uniklinikum eingerichtet. Der Förderverein der Wertachklinik Schwabmünchen begrüßt neue Chefärzte traditionell mit einer Spende für ihre Abteilung. Foto:

