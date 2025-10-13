Förderverein der Wertachklinik Schwabmünchen nimmt Anlauf für sein Jubiläum

Der Förderverein der Wertachklinik Schwabmünchen steht kurz vor einem runden Jubiläum. Für die Organisation der Feier des 30. Jahrestages im Jahr 2026 vertrauen die Mitglieder dem bereits bewährten Team. Das heißt, auf der Jahreshauptversammlung wurden sämtliche Vorstandsmitglieder und Beiräte einstimmig wiedergewählt.

Der Vorsitzende, Dr. Michael Küchle, informierte außerdem über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Weithin sichtbar waren die Vernissage der 32. Ausstellung 'Kunst ist Medizin für die Seele' mit 130 Exponaten sowie das neunte Klavier-Benefizkonzert mit drei Medizinern. Dr. Peter Schmidt, Dr. Anselm Sellier und Felix Sellier erhielten für ihre Darbietungen in der Stadthalle Schwabmünchen stehenden Applaus und der Förderverein sammelte Spenden in Höhe von mehr als 2000 Euro. Zudem organisierte der Förderverein gemeinsam mit den Wertachkliniken und der Volkshochschule wieder die immer beliebter werdenden medizinischen Vorträge, die Ärzte der Wertachkliniken in Schwabmünchen halten.

Spenden für den Palliativdienst

In letzter Zeit hat der Förderverein mehrere zweckbestimmte Spenden zugunsten des Palliativ-Konsiliardienstes der Wertachklinik Schwabmünchen in Höhe von insgesamt 2770 Euro bekommen. Von dem Geld wurden bereits zwei Ruhesessel für die Angehörigen von Patienten angeschafft. Außerdem sind Weiterbildungsmaßnahmen für die Mitarbeitenden im Palliativ-Konsiliardienst geplant. Und von den nicht zweckgebundenen Spenden wurden zwei Schmerztherapiepumpen finanziert, die vor allem nach großen Operationen das Leben der Patienten und die Tätigkeit der Beschäftigten erleichtert.

Als Gast der Versammlung begrüßte der Vorsitzende des Fördervereins die kaufmännische Leiterin und stellvertretende Vorständin der Wertachkliniken, Verena Escheu. Sie ist seit mehr als 25 Jahren im Unternehmen tätig und gab einen Überblick über die derzeitige Situation der beiden Krankenhäuser.

Verein peilt die 300-Mitglieder-Marke an

Der Förderverein der Wertachklinik Schwabmünchen blicke nach 29 Jahren stolz auf die Wertachkliniken und auf insgesamt über 530.000 Euro an Spendengeldern, mit denen man das Krankenhaus vor Ort unterstützt habe, sagt der Vorsitzende. Darauf wolle man sich jedoch nicht ausruhen. Vielmehr wolle man baldmöglichst die 550.000 Euro vollmachen und freue sich über jeden einzelnen Euro, der bei den Vorträgen oder auch unabhängig davon, auf dem Konto des Fördervereins lande, so Küchle.

Das 30. Jubiläum im nächsten Jahr würde man gerne mit dem 300. Mitglied feiern, sagte er und warb dafür, dass man dazu noch knapp 50 neue Mitglieder brauche. Im Jubiläumsjahr 2026 wird der Förderverein die Wertachkliniken dabei unterstützen, die Patientenzimmer in Schwabmünchen mit Bildern aufzuwerten, die den Hygienebestimmungen entsprechen und dauerhaft dort verbleiben. Dafür nutze man die bereits bestehende Kooperation mit dem Kunstverein Schwabmünchen, um möglichst viel aus den Spendengeldern zu machen, versprach der Vorsitzende. Darüberhinaus soll es zum Jubiläum eine neue Homepage und einen neuen Flyer geben, der die Argumente für eine Mitgliedschaft im Förderverein zusammenfasst und auf dem ein Online-Mitgliedsantrag zur Verfügung steht. Dafür sucht der Förderverein der Wertachklinik Schwabmünchen noch potente Unterstützung, damit das runde Jubiläum in 2026 auch eine runde Sache wird.