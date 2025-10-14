Neue Herausforderungen nach dem Neustart im Staatswald

Vor 20 Jahren wurde das Forstwesen in Bayern umgekrempelt: Damals wurden die Bayerischen Staatsforsten als Anstalt öffentlichen Rechts aus der Taufe gehoben. Das rund 800.000 Hektar große Waldeigentum des Freistaates wurde in 41 Forstbetriebe unterteilt. Der damals neu gegründete Forstbetrieb Zusmarshausen bewirtschaftet seitdem rund 14.000 Hektar Staatswald in der Region.

Feier findet in Augsburg statt

Erinnert wird daran am Waldtag, der am 18. Oktober in Augsburg stattfindet. Mit einem vielfältigen Familienprogramm können Jung und Alt auf der Wiese vor dem Stempflesee an der Sportanlage Süd in die Welt des Waldes eintauchen und moderne und traditionelle Forstwirtschaft hautnah erleben. Junge Forstwirte der Staatsforsten zeigen, dass man mit der Motorsäge nicht nur Bäume fällen, sondern auch Kunstwerke aus Holz schaffen kann. An einem Glücksrad gibt es Preise gewinnen.

Die Herausforderungen sind klar

Bis zur Forstreform 2005 wurden alle wesentlichen Aufgaben rund um den Wald von der Bayerischen Staatsforstverwaltung übernommen. Mit der Forstreform wurde ein wirtschaftlich eigenständiger Forstbetrieb gegründet, mit der Aufgabe, die rund elf Prozent der Landesfläche von Bayern vorbildlich zu bewirtschaften. Der voranschreitende Klimawandel mit zunehmenden Stürmen, Trocken- und Hitzeperioden und damit verbundenen Schäden durch Insekten wie den Borkenkäfern ist seither die größte Herausforderung des jungen Unternehmens.

Buchdrucker und Co. werden auch weiterhin eine Gefahr bleiben, erklärt Rainer Droste, der den Forstbetrieb Zusmarshausen seit Mai leitet. „In nördlich gelegenen Bundesländern, auch im nördlichen Bayern, insbesondere im Frankenwald an der Grenze zu Thüringen, können wir ungefähr seit 2018 erleben, mit welcher Wucht der Borkenkäfer über unsere Fichtenbestände herfallen kann, wenn länger anhaltende Trockenheit und hohe Temperaturen ihm in die Hände spielen. Das Ergebnis sind dann große, entwaldete Flächen. Darauf wieder einen Wald zu begründen, ist äußerst aufwändig und mühsam.“

Fichtenbestand müsse konsequent umgebaut werden

Etwas höhere Niederschläge auch in den trockenen Jahren, Böden mit guter Wasserspeicherfähigkeit und ein gutes Borkenkäfermanagement hätten den Forstbetrieb Zusmarshausen vor Schlimmerem bewahrt, so Droste. Er warnt aber: „Das heißt nicht, dass wir uns zukünftig ausruhen dürfen. Die etwas günstigeren, klimatischen Rahmenbedingungen verschaffen uns im Idealfall etwas mehr Zeit, als andere sie hatten. Diese Zeit müssen wir für einen konsequenten Umbau unserer fichtenreichen Bestände hin zu klimatoleranteren Mischbeständen nutzen.“