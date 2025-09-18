Icon Menü
Fraktionenwechsel im Schwabmünchner Stadtrat: Welche Konsequenzen folgen?

Schwabmünchen

Stühlerücken im Schwabmünchner Stadtrat

Zwei Räte haben die Fraktionen gewechselt. Dadurch ändern sich auch die Mehrheitsverhältnisse im Gremium. Dies führt sogar zu einer Gesangseinlage.
Von Christian Kruppe
    Zwei Mitglieder des Schwabmünchner Stadtrates haben in der jüngsten Sitzung die Fraktionen gewechselt. Dadurch haben die Grünen einen Sitz mehr, die CSU einen weniger.
    Foto: Christian Kruppe

    Es war ein Vorgang, der wohl in Schwabmünchen bisher einzigartig ist: Zwei Stadträte haben in der jüngsten Sitzung des Gremiums die Fraktionen gewechselt. „Das ist in meiner fast 18-jährigen Amtszeit noch nie passiert“, sagte Bürgermeister Lorenz Müller. Auch Stadtrat Ivo Moll, der auf fast 30 Jahre im Gremium zurückblicken kann, konnte sich genauso wie der als Gast anwesende ehemalige Stadtrat Hermann Wiedemann nicht an einen solchen Vorgang erinnern. Müller relativierte das Ganze mit einem Blick auf den Kreistag: „Da haben wir das gefühlt viermal im Jahr.“

