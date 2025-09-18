Stühlerücken im Schwabmünchner Stadtrat

Es war ein Vorgang, der wohl in Schwabmünchen bisher einzigartig ist: Zwei Stadträte haben in der jüngsten Sitzung des Gremiums die Fraktionen gewechselt. „Das ist in meiner fast 18-jährigen Amtszeit noch nie passiert“, sagte Bürgermeister Lorenz Müller. Auch Stadtrat Ivo Moll, der auf fast 30 Jahre im Gremium zurückblicken kann, konnte sich genauso wie der als Gast anwesende ehemalige Stadtrat Hermann Wiedemann nicht an einen solchen Vorgang erinnern. Müller relativierte das Ganze mit einem Blick auf den Kreistag: „Da haben wir das gefühlt viermal im Jahr.“

