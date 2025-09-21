Ilona Reeb wechselt zur CSU – verschwindet die FDP-Fraktion in Königsbrunn aus dem Stadtrat?

Weniger als ein halbes Jahr vor der Kommunalwahl ändert ein Wechsel die Machtverhältnisse im Königsbrunner Stadtrat. Ilona Reeb verlässt die FDP und wechselt zur CSU - sowohl was Fraktion als auch was Partei angeht. Die Stadtratsfraktion der CSU wächst damit von 12 auf 13 Sitze. „Es war kein Spontanentschluss“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Wieso sie wechselt und welche Konsequenzen das für den Königsbrunner Stadtrat hat.

