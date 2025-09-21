Icon Menü
Fraktionswechsel von Ilona Reeb im Stadtrat in Königsbrunn: Das sind die Konsequenzen für FDP und CSU

Königsbrunn

Ilona Reeb wechselt zur CSU – verschwindet die FDP-Fraktion in Königsbrunn aus dem Stadtrat?

Ein Fraktionswechsel verändert die Machtverhältnisse im Königsbrunner Stadtrat. Das sagt Ilona Reeb zu ihrem CSU-Beitritt und diese Konsequenzen hat er.
Von Marco Keitel
    Die Stärkeverhältnisse ändern sich hier: Im Rathaus in Königsbrunn, im Stadtrat.
    Die Stärkeverhältnisse ändern sich hier: Im Rathaus in Königsbrunn, im Stadtrat. Foto: Dominik Durner (Archivbild)

    Weniger als ein halbes Jahr vor der Kommunalwahl ändert ein Wechsel die Machtverhältnisse im Königsbrunner Stadtrat. Ilona Reeb verlässt die FDP und wechselt zur CSU - sowohl was Fraktion als auch was Partei angeht. Die Stadtratsfraktion der CSU wächst damit von 12 auf 13 Sitze. „Es war kein Spontanentschluss“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Wieso sie wechselt und welche Konsequenzen das für den Königsbrunner Stadtrat hat.

