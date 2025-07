Französische Künstler stellen im Bobinger Rathaus aus

Schon seit einigen Jahren verfolgt die Stadt Bobingen das Bestreben, die Partnerschaft mit dem französischen Aniche auszubauen. Waren es bislang vor allem gegenseitige Schülerbesucher und Fußballturniere, so wird nun unter den beiden Bürgermeistern Xavier Bartoszek und Klaus Förster auch das Vereinswesen einbezogen und der Austausch auf andere Bereiche ausgeweitet. Beispielsweise war im Mai eine Boule-Gruppe zu Besuch, im Juni reiste eine Delegation zum Gegenbesuch nach Frankreich, um im direkten Gespräch weitere gemeinschaftliche Projekte voranzutreiben.

Eine Überraschung zum Bobinger Volksfest

Dabei entstand der Gedanke, französische Künstler könnten auch in der Galerie im Bobinger Rathaus ausstellen, zumal auch das Anicher-Rathaus eine Möglichkeit bietet, dort Kunstwerke zu zeigen. Eine Idee, die nun in die Tat umgesetzt wurde. Anfang Juli machte sich eine fünfköpfige französische Künstlergruppe auf den Weg, um über 40 Gemälde nach Bayern zu bringen. Diese Werke sind nun im Rathaus zu besichtigen und bleiben bis zum Beginn des Bobinger Volksfestes Mitte August hängen. Dann wird die Ausstellung beendet. Denn, wie Kulturamtsleiterin Sandra Hartl verrät: „Zum Volksfest kommen uns wieder Gäste aus Aniche besuchen und bringen für den festlichen Umzug ins Bierzelt einen gigantischen Kopierre, eine Riesenfigur, mit.“ Diese Besucher nehmen die Gemälde wieder mit zurück nach Hause.

Kunst verbindet über Grenzen hinweg

21 verschiedene französische Künstler sind an der Ausstellung beteiligt und zeigen einen Querschnitt durch ihre Arbeiten: Aquarelle, Ölgemälde, Zeichnungen, Kalligrafien und Mosaike zieren nun die Wände des Bobinger Rathauses und verbreiten mit ihren Motiven einen neuen Charme. Beteiligt haben sich drei Vereine: die Gruppe „Les 4A – Atelier Anichois des Amis des Arts“ (Aniches Atelier der Kunstfreunde) , „Adala“ (Verein zur Entwicklung von Freizeitaktivitäten in Aniche) und der „Club de Calligraphie“ „Plumes et Pinceaus“ (Kalligrafie-Club Feder und Pinsel).

Mal bunt, mal gediegen, mal linear, mal expressionistisch, mal modern, mal klassisch – gerade die Gegensätze und bunte Vielfalt laden zum Gespräch ein. Über 40 unterschiedliche Arbeiten zeigen einen anderen, vielleicht französischen Blick auf eine Welt voller „Savoir-vivre“ und Esprit. Kunst verbindet über Grenzen hinweg, sorgt für neue Gespräche zwischen zwei Kulturen. So werden neue Begegnungspunkte geschaffen, neue Möglichkeiten zum Austausch gefunden.