Frau schläft an Steuer ein und rammt Auto

Eine 44-jährige Fahrerin fuhr am Mittwoch gegen 7 Uhr mit ihrem Pkw in östliche Richtung auf der Blumenstraße und schlief am Steuer ein. In der Folge touchierte sie einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und fuhr frontal in das Heck eines weiteren Pkw, dieser wurde durch den Aufprall auf einen weiteren geparkten Pkw aufgeschoben. Es kam laut der Polizei zu keinem Personenschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.

Die 44-jährige Fahrerin erwartet nun eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)