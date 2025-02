Frau stiehlt Kleider für Hunde bei Fressnapf

Kleidung für Hunde gestohlen hat eine Frau in Schwabmünchen. Bereits am letzten Mittwoch im Januar kam es laut Polizei gegen 14 Uhr zu dem Diebstahl aus einem Geschäft für Tierbedarf in der Falkensteinstraße. Die unbekannte Täterin steckte zwei Kleidungsstücke für Hunde in ihre Tasche und verließ das Geschäft, nachdem sie lediglich eine Dose Katzenfutter bezahlt hatte. Der Beuteschaden liegt bei rund 60 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieses Ladendiebstahls aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. Auffällig war laut Polizei, dass die Täterin einen Mantel und eine Tasche mit Leopardenmuster trug. (mjk)

Marco Keitel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fressnapf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis