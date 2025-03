Wie ein Hut Freiheit bedeuten kann

Oberstdorf, Hamburg, Kochel am See, Burg Hohenzollern, Bärenhöhle oder Bad Wörishofen: Von jedem Ausflugsziel brachte Gabriele Negele als Mädchen eine Anstecknadel für ihren Filzhut mit. Der Hut steht symbolisch für die kleine Freiheit, die sich die Diedorfer Familie in den Nachkriegsjahren leisten konnte: Aus dem Alltag ausbrechen und Neues erleben. Der Filzhut, den Gabriele Negeles Mutter Elisabeth zu einem Damenhut umgearbeitet hatte, ist ein Beispiel für kleine Freiheiten. Um sie geht es in der Dauerausstellung im Museum Oberschönenfeld.

Acht Beispiele zeigen Freiheiten in den unterschiedlichen Lebenswelten der Menschen in Schwaben. Das Thema nimmt das Jahresmotto „Freiheit, Gleichheit, Menschlichkeit“ des Bezirks Schwaben auf. Inspiration ist ein geschichtliches Ereignis in Schwaben: 1525 haben Memminger Bauern im deutschen Bauernkrieg eine der wohl ersten Forderungen nach Menschenrechten formuliert, die sogenannten „Zwölf Artikel“. Sie entstanden anlässlich eines Treffens von Vertretern der oberschwäbischen Bauernhaufen im März 1525 in Memmingen. Die Bauern und die mit ihnen verbundenen Handwerker hielten so ihre wichtigsten Forderungen gegenüber dem Schwäbischen Bund, einem Zusammenschluss der schwäbischen Reichsstände, fest. Gleichzeitig griffen sie damit die feudale Gesellschafts- und Herrschaftsordnung an. Sie verlangten etwa die Abschaffung der Leibeigenschaft.

Icon Vergrößern Michael Bernhard aus Horgauergreut wurde nach vier Jahren in russischer Kriegsgefangenschaft in Freiheit entlassen. Foto: Maximilian Czysz (Repro) Icon Schließen Schließen Michael Bernhard aus Horgauergreut wurde nach vier Jahren in russischer Kriegsgefangenschaft in Freiheit entlassen. Foto: Maximilian Czysz (Repro)

Lebensbedrohliche Einschränkungen musste auch Michael Bernhard aus Horgauergreut erleben. Der Zimmermannslehrling wurde 1941 eingezogen. Als Soldat kämpfte er in Russland und in der Ukraine. Mehrfach wurde er von Kugeln und Granatsplittern getroffen. 1945 wurde Bernhard in einem Lazarett von Amerikanern gefangengenommen, wie in der Dauerausstellung des Museums nachzulesen ist. Der damals 23-Jährige wurde an die russische Armee ausgeliefert. Vier Jahre lang kämpfte er in einem Arbeitslager, 2500 Kilometer von der Heimat entfernt, ums Überleben. Ende 1949 kam er frei. An seine Familie schickt er ein kurzes Telegramm: „Ich komme. Michael.“ Er kehrte nach allen unmenschlichen Strapazen, dem ständigen Hunger und der Angst, nie wieder in ein normales Leben führen zu können, zurück. In seiner grauen Kriegsgefangenenkleidung kam er in Horgauergreut an. Der baumwollwattierte Overall von Michael Bernhard ist in der Dauerausstellung ebenso wie sein Holzkoffer zu sehen.

Freiheit durch eine Anstellung in der Fabrik

In der Dauerausstellung des Museums sind noch andere Freiheiten zu finden: Etwa die innere Freiheit im Kloster, die Freiheit durch Technik, die Freiheit durch Bildung oder durch Berufstätigkeit. Ein Thema, das im Landkreis zum Beispiel in Bobingen und Umgebung zum Tragen kam. In den 1950er-Jahren gehörte dort die Hoechst AG zu den größten Arbeitgebern. Auch Landfrauen ohne Berufsausbildung fanden in der Textilfabrik als Hilfsarbeiterinnen eine feste Anstellung. Sie bekamen ein eigenes Einkommen und konnten sich erstmals im Leben etwas leisten. „Trotzdem genossen die Arbeiterinnen meist nicht die gleichen Freiheiten wie ihre männlichen Kollegen“, heißt es in der Ausstellung. „Während sich die Männer nach Feierabend noch dem Garten, dem Sportverein oder dem Stammtisch widmeten, hatten ihre Kolleginnen meist keine Zeit für Hobbys. Insbesondere für Mütter war es eine große Herausforderung, neben dem anstrengenden Zweischicht-Betrieb in der Fabrik auch den familiären Anforderungen gerecht zu werden.“

Mehr über die kleinen Freiheiten erklärt Bärbl Steinfeld bei Führungen. Das sind die Termine: 9. März, um 15 Uhr; 18. Mai, um 11 Uhr und am 3. August um 15 Uhr.

