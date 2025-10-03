Freikarten: Michael Kobr liest in der Singoldhalle

Die Kult-Krimis um Kommissar Kluftinger machten ihn bekannt: Michael Kobr kommt nach Bobingen. Für die Lesungen aus seiner neuen Solo-Reihe um den Bornholmer Kommissar Lennart Ipsen geht der Autor neue Wege. Zusammen mit dem Pianisten Stephan Winkler, mit dem ihn eine langjährige Freundschaft verbindet, präsentiert er einen Mix aus virtuosen Klavierklängen und spannenden Szenen aus den Ipsen-Krimis.

Lesung von Michael Kobr: Krimi-Autor kommt nach Bobingen

Kobr lässt nicht nur mit verstellter Stimme und verschiedenen Dialekten die Protagonisten seiner Bestseller auf der Bühne lebendig werden. Zudem gibt er auch einfühlsame Einblicke in das Innenleben seines neuen Kommissars, immer wieder untermalt von Winklers Klavierklängen. Unsere Redaktion verlost Freikarten für die Lesung in Bobingen.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 9. Oktober, um 19.30 in der Singoldhalle in Bobingen statt. Der Eintritt kostet regulär 16 Euro, ermäßigt 12 Euro. Die Karten sind beim Kulturamt der Stadt Bobingen (Telefonnummer 08234/8002‐36 oder -72) oder bei der Stadtbücherei Bobingen (Telefonnummer 08234/903060) erhältlich.

So gewinnen Sie Freikarten für die Lesung von Michael Kobr in Bobingen

Die Redaktion der Schwabmünchner Allgemeine verlost gemeinsam mit dem Kulturamt der Stadt Bobingen dreimal zwei Tickets für die Lesung von Michael Kobr. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Lesung). Die Karten der Gewinnerinnen und Gewinner werden an der Abendkasse hinterlegt. Einsendeschluss ist Dienstag, 7. Oktober, 12 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz.