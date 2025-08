Freudiger Empfang von Pfarrer Mugalus

Als Pfarrer Joachim Mugalu jüngst am Pfarrhaus der Pfarrei St. Michael in Schwabmünchen ankam, strahlte die Sonne. Er wurde freudig von einigen Vertretern der Pfarrgemeinde und dem Kinder- und Jugendchor der Pfarrei begrüßt. Dabei sangen die Kinder ihm die Lieder aus ihrem diesjährigen Musical „Der ganze Kühlschrank s(w)ingt“ vor und übergaben ihm eine Spende von 420 Euro aus dem Erlös des Kartenverkaufs ihres Musicals. Pfarrer Mugalu war ganz begeistert von der musikalischen Darbietung und freute sich sehr über die Spende für sein Schulprojekt in Uganda. Wer mehr darüber erfahren möchte, ist zu seinen Informationsabenden eingeladen. Sie finden am 16. August nach der Abendmesse in Mittelstetten und am 29. August in Klimmach nach der Abendmesse statt.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!