Rund 43 Millionen Führerscheine müssen in Deutschland getauscht werden. Hintergrund ist, dass die neuen Führerscheine fälschungssicher sein sollen. Mitte Januar lief die letzte Frist für die Inhaber von alten Papierführerscheinen ab. Was passiert, wenn jemand noch mit rosa Papierführerschein unterwegs ist und in eine Polizeikontrolle gerät?

