Schwabmünchen

23.04.2023

Bundesministerin wirbt in Schwabmünchen für den Kulturpass

Plus Zum Frühjahrsempfang der Grünen kam Bundesministerin Claudia Roth. Sie stellte die Idee ihres Kulturpasses vor. Der könnte für das Singoldsand interessant sein.

Von Christian Kruppe

Es ist schon ein paar Jahre her, dass sich Schwabmünchen über so hohen Besuch freuen durfte. Während Vertreter der Landespolitik sich immer wieder in der ehemaligen Kreisstadt blicken lassen, so hat der Besuch einer Bundesministerin doch Seltenheit. Acht Jahre ist es her, dass der damalige Entwicklungsminister Gerd Müller zu Besuch in Schwabmünchen war. Zum Frühjahrsempfang der Kreistagsfraktion und des Kreisverbands der Grünen Augsburg-Land war nun endlich wieder politische "Prominenz" aus dem Bundeskabinett Gast in der Stadt. Die Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, das einzige bayerische Kabinettsmitglied in Berlin, zeigte sich dabei gut gelaunt, als es um Region und Kultur ging aber auch sehr nachdenklich mit Blick auf die politische Lage in Osteuropa.

Ein bisschen Wahlkampf war in Schwabmünchen dabei

Ein bisschen Wahlkampf durfte nicht fehlen - und so riet Claudia Roth dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zu einem Geografie-Exkurs. Denn dieser beschwere sich immer, dass Bayern kein Mitglied im Kabinett der Ampel habe. "Man sollte ihm sagen, dass Schwaben auch zu Bayern gehört", so Roth mit Blick auf ihre Heimat. Sie bezeichnete Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller mit einem Augenzwinkern als "Noch-nicht-Grünen", nachdem dieser bei seinem Grußwort auf die vielfältigen energetischen Maßnahmen der Stadt verwiesen hatte. Und Roth stimmte Müller zu, "man müsse die Kommunalpolitik in Bund und Land besser einbinden".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen