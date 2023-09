Wenn der TSV Schwabmünchen am Samstag in Oberweikertshofen antritt, gibt es ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

Nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen Ehekirchen steht der TSV Schwabmünchen wieder an der Tabellenspitze der Landesliga Süd-West. Nach drei Heimspielen in Folge gastieren die Schwabmünchner in Oberweikertshofen. Am Samstag steigt das Duell. Um 16 Uhr ist Anpfiff.

Der SC Oberweikertshofen startete nicht wirklich erfolgreich in die neue Saison. Dies hatte vor ein paar Wochen den Trainerwechsel zur Folge. Der neue Trainer ist kein Unbekannter bei den Schwabmünchnern, weil Guido Kandziora in der Vergangenheit ebenfalls für die Schwarz-Weißen an der Seitenlinie stand. Seitdem ist der SC Oberweikertshofen wieder erfolgreicher. „Nach dem Trainerwechsel ist Oberweikertshofen wieder auf einem positiven Weg. Sie konnten die letzten zwei Spiele gewinnen“, so TSV Coach Esad Kahric. Auch Keeper Elias Reinert, in der letzten Spielzeit noch in Diensten des TSV Schwabmünchen, ist jetzt für Oberweikertshofen aktiv.

Mit den zehn gesammelten Punkten reihen sich die Oberweikertshofener auf dem dreizehnten Rang der Tabelle ein. Trotz des Tabellenunterschieds sieht Esad Kahric seine Mannschaft nicht in der Favoritenrolle: „Jeder Gegner ist anders und jedes Spiel ist anders. Das Spiel gegen Oberweikertshofen hat schon fast Derby-Charakter. Ich denke, dass es ein schweres und knappes Spiel werden wird“, so Kahric. „Oberweikertshofen hat gute Spieler, die schon Erfahrungen in höheren Ligen gesammelt haben. Die Mannschaft hat sich aus ihrer negativen Serie mit Leidenschaft herausgekämpft und haben gerade einen Aufwind. Sie haben Qualität in allen Bereichen. Ich bin sicher, dass sie bald weiter oben in der Tabelle stehen werden“, schätzt Kahric den kommenden Gegner ein.

Beim TSV Schwabmünchen läuft es derzeit sehr gut. Zuhause sind sie weiterhin dominant und haben noch kein Spiel im eigenen Stadion verloren. So auch das Spitzenspiel in der letzten Woche, als die Schwarz-Weißen Ehekirchen mit 3:0 besiegten. „Das Spiel gegen Ehekirchen war wirklich gut. Von 90 Minuten haben wir das Spiel 80 Minuten lang sehr gut kontrolliert. In den zehn Minuten haben wir etwas die Ordnung verloren. Doch insgesamt war es in beide Richtungen eine tolle Leistung“, lobt Kahric den Auftritt seiner Mannschaft.

Der Erfolg der Schwabmünchner in dieser Saison lässt sich laut Kahric wie folgt erklären: „Ich denke es gibt viele Faktoren, die für meine Mannschaft sprechen. Wir investieren sehr viel und haben mittlerweile eine gute Qualität. Im Team ist zurzeit auch eine super Stimmung. Außerdem haben wir durch die Neuzugänge nochmal einen breiteren Kader bekommen.“

Nun soll auch am Samstag auswärts gepunktet werden. „Wir wollen unseren ersten Platz verteidigen und auch gegen Oberweikertshofen drei Punkte holen. Doch es wird kein leichtes Spiel werden“, so Kahric mit Blick auf das Spiel am Samstag. Damit der nächste Sieg gelingt, soll der TSV Schwabmünchen laut Kahric offensiv noch konsequenter werden.

Auch personell gibt es gute Nachrichten bei den Schwarz-Weißen. Bisher sind keine Ausfälle bekannt und Maxi Aschner ist nach seiner Verletzung ebenfalls wieder ins Training eingestiegen.